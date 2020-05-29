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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Altın yükselecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? Uzman isim canlı yayında yanıtladı

Son dakika: Altın yükselecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? Uzman isim canlı yayında yanıtladı

dakika haberi... Geleneksel olarak güvenilir liman olan koronavirüs salgını döneminde yine en gözde yatırım aracı haline geldi. Peki Altın güvenli liman olmayı sürdürecek mi? Bu dönemde satmalı mı? ? Düğün sezonunun da yaklaşmasıyla merak konusu oldu. olanlar ne yapmalı? Altın borcu olanlar ne yapmalı? Kuyumcu Yılmaz Uça, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.05.2020 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020
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ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

dakika haberi... Geleneksel olarak güvenilir liman olan koronavirüs salgını döneminde yine en gözde yatırım aracı haline geldi. Peki Altın güvenli liman olmayı sürdürecek mi? Bu dönemde satmalı mı? ? Düğün sezonunun da yaklaşmasıyla merak konusu oldu. olanlar ne yapmalı? Altın borcu olanlar ne yapmalı? Kuyumcu Yılmaz Uça, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Uça'nın açıklamaları;

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