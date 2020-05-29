Son dakika: Altın yükselecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? Uzman isim canlı yayında yanıtladı

Son dakika haberi... Geleneksel olarak güvenilir liman olan altın koronavirüs salgını döneminde yine en gözde yatırım aracı haline geldi. Peki Altın güvenli liman olmayı sürdürecek mi? Bu dönemde altın almalı mı satmalı mı? Altın yükselecek mi düşecek mi? Düğün sezonunun da yaklaşmasıyla merak konusu oldu. Düğünü olanlar ne yapmalı? Altın borcu olanlar ne yapmalı? Kuyumcu Yılmaz Uça, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Uça'nın açıklamaları;