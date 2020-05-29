Son dakika: Altın yükselecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? Uzman isim canlı yayında yanıtladı
Son dakika haberi... Geleneksel olarak güvenilir liman olan altın koronavirüs salgını döneminde yine en gözde yatırım aracı haline geldi. Peki Altın güvenli liman olmayı sürdürecek mi? Bu dönemde altın almalı mı satmalı mı? Altın yükselecek mi düşecek mi? Düğün sezonunun da yaklaşmasıyla merak konusu oldu. Düğünü olanlar ne yapmalı? Altın borcu olanlar ne yapmalı? Kuyumcu Yılmaz Uça, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Son dakika haberi... Geleneksel olarak güvenilir liman olan altın koronavirüs salgını döneminde yine en gözde yatırım aracı haline geldi. Peki Altın güvenli liman olmayı sürdürecek mi? Bu dönemde altın almalı mı satmalı mı? Altın yükselecek mi düşecek mi? Düğün sezonunun da yaklaşmasıyla merak konusu oldu. Düğünü olanlar ne yapmalı? Altın borcu olanlar ne yapmalı? Kuyumcu Yılmaz Uça, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
İşte Uça'nın açıklamaları;
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Bakan Albayrak: Yılı pozitif büyüme ile tamamlayacağız
- Türkiye büyümede Avrupa'ya fark attı!
- TOKİ 894 TL taksitle ev fırsatının temelleri atılıyor
- Bakan Albayrak'tan büyüme açıklaması
- Türkiye ekonomisi büyüyor
- Yabancı ekonomistlerden çarpıcı Türkiye yorumu
- Dev proje yükseliyor!
- İstanbul Havalimanı'nda tüm önlemler alındı
- Canlı yayında duyurdu! Göreve başlıyorlar
- 20 bin yeni öğretmen ataması yapılacak! İşte tarihler
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Düğün salonları 1 Haziran'da açılacak mı? Düğünler ne zaman başlayacak? Düğün genelgesi yayımlandı mı?
- Son dakika: Plajlar ne zaman açılıyor? Denize girmek ne zaman serbest olacak? İstanbul, Antalya, Muğla...
- Uçak bileti satışta! İç hatlar uçuşlar ne zaman başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılıyor?
- Tarih belli oldu! Kamuda idari izin ne zaman bitecek? Kronik hastalığı olanlar ne zaman işe başlayacak?
- SON DAKİKA! Normalleşme takvimi ile 1 Haziran'da nereler açılacak? Pazartesi yasaklar kalkıyor mu?
- Diyanet 2020: Kurban Bayramı tarihi ne zaman, hangi gün? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- 0-18 yaş sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün? 18 yaş altı sokağa çıkma saatleri kaçta? Genelge yayımlandı!
- Bugün hangi yaş grubu sokağa çıkacak? 29 Mayıs çocuklar bugün dışarı çıkabiliyor mu? 0-14 yaş çıkabilir mi?
- Son dakika: 1343 genç için atama müjdesi! 2020 kamu kurum tercihleri ne zaman başlıyor? Tercihler nasıl yapılır?
- SON DAKİKA! Eczane çalışma saatlerinde flaş değişiklik! 2020 İstanbul'da eczaneler saat kaça açılacak, kapanacak?
- Son dakika: 19-20 yaş sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Sokağa çıkma yaş sınırı kaç oldu? Yaş aralığı 18'e mi düştü?
- Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 30-31 Mayıs sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? 15 il hangileri?