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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Altın yükselecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? Uzman isim canlı yayında yanıtladı |Video

Son dakika: Altın yükselecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? Uzman isim canlı yayında yanıtladı |Video

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Giriş: 29.05.2020 16:52
Güncelleme:29.05.2020 16:53
Son dakika haberi... Geleneksel olarak güvenilir liman olan altın koronavirüs salgını döneminde yine en gözde yatırım aracı haline geldi. Peki Altın güvenli liman olmayı sürdürecek mi? Bu dönemde altın almalı mı satmalı mı? Altın yükselecek mi düşecek mi? Düğün sezonunun da yaklaşmasıyla merak konusu oldu. Düğünü olanlar ne yapmalı? Altın borcu olanlar ne yapmalı? Kuyumcu Yılmaz Uça, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberi... Geleneksel olarak güvenilir liman olan altın koronavirüs salgını döneminde yine en gözde yatırım aracı haline geldi. Peki Altın güvenli liman olmayı sürdürecek mi? Bu dönemde altın almalı mı satmalı mı? Altın yükselecek mi düşecek mi? Düğün sezonunun da yaklaşmasıyla merak konusu oldu. Düğünü olanlar ne yapmalı? Altın borcu olanlar ne yapmalı? Kuyumcu Yılmaz Uça, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Son dakika: Altın yükselecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? Uzman isim canlı yayında yanıtladı SON DAKİKA: ALTIN YÜKSELECEK Mİ? ALTIN ALMALI MI SATMALI MI? UZMAN İSİM CANLI YAYINDA YANITLADI

Altın almalı mı satmalı mı?
Altın almalı mı satmalı mı?
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