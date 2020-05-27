Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ekonomiye dair önemli açıklamalar
Son dakika haberleri.. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TRT Haber'de önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Albayrak, gündeme dair önemli meseleleri değerlendiriyor.
Hazine ve Sağlık Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs salgınının ekonomiye etkisi ve Merkez Bankası'nın faiz hamleleri hakkında önemli açıklamalarda bulunuyor.
O KONULAR ELE ALINACAK
TRT Haber'de canlı yayına katılacak olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın değerlendireceği konular açıklandı.
-Koronavirüs salgınının ekonomiye etkisi
-Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar
-Merkez Bankası'nın faiz hamleleri
-Salgına karşı alınan ve alınacak tedbirler
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin son gelişmeleri @trthaber'de değerlendiriyor. https://t.co/ulBKoL4bH2— TRT HABER (@trthaber) May 27, 2020
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