27 Mayıs 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ekonomiye dair önemli açıklamalar

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ekonomiye dair önemli açıklamalar

Son dakika haberleri.. , TRT Haber'de önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Albayrak, gündeme dair önemli meseleleri değerlendiriyor.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.05.2020 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020
ABONE OL
BAKAN ALBAYRAK'TAN EKONOMİYE DAİR ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Hazine ve Sağlık Bakanı , koronavirüs salgınının ekonomiye etkisi ve Merkez Bankası'nın faiz hamleleri hakkında önemli açıklamalarda bulunuyor.

O KONULAR ELE ALINACAK

TRT Haber'de canlı yayına katılacak olan 'ın değerlendireceği konular açıklandı.

-Koronavirüs salgınının ekonomiye etkisi

-Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar

-Merkez Bankası'nın faiz hamleleri

-Salgına karşı alınan ve alınacak tedbirler

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA