Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ekonomiye dair önemli açıklamalar

Hazine ve Sağlık Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs salgınının ekonomiye etkisi ve Merkez Bankası'nın faiz hamleleri hakkında önemli açıklamalarda bulunuyor.

O KONULAR ELE ALINACAK

TRT Haber'de canlı yayına katılacak olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın değerlendireceği konular açıklandı.

-Koronavirüs salgınının ekonomiye etkisi

-Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar

-Merkez Bankası'nın faiz hamleleri

-Salgına karşı alınan ve alınacak tedbirler

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin son gelişmeleri @trthaber'de değerlendiriyor. https://t.co/ulBKoL4bH2