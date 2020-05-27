Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak TRT Haber'de konuşacak
Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Koronavirüs sürecinde ülkemiz ve dünya ekonomisinin güncel gelişmelerini değerlendirmek üzere bugün saat 21.00'da TRT Haber'de buluşalım." ifadelerine yer verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Albayrak, bu akşam saat 21.00'da TRT Haber'de canlı yayın konuğu olacağını duyurdu.
BaKan Albayrak açıklamasında, "Koronavirüs sürecinde ülkemiz ve dünya ekonomisinin güncel gelişmelerini değerlendirmek üzere bugün saat 21.00'da TRT Haber'de buluşalım." ifadelerine cevap verdi.
O KONULAR ELE ALINACAK
TRT Haber'de canlı yayına katılacak olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın değerlendireceği konular açıklandı.
-Koronavirüs salgınının ekonomiye etkisi
-Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar
-Merkez Bankası'nın faiz hamleleri
-Salgına karşı alınan ve alınacak tedbirler
Koronavirüs sürecinde ülkemiz ve dünya ekonomisinin güncel gelişmelerini değerlendirmek üzere bugün saat 21.00'da TRT Haber'de buluşalım. https://t.co/ZrNYPrFiuS— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 27, 2020
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