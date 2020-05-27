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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak TRT Haber'de konuşacak

Son dakika haberleri... , "Koronavirüs sürecinde ülkemiz ve dünya ekonomisinin güncel gelişmelerini değerlendirmek üzere bugün saat 21.00'da Haber'de buluşalım." ifadelerine yer verdi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.05.2020 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020
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BAKAN ALBAYRAK GÜNDEMİ DEĞERLENDİRECEK

, Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Albayrak, bu akşam saat 21.00'da Haber'de canlı yayın konuğu olacağını duyurdu.

BaKan Albayrak açıklamasında, "Koronavirüs sürecinde ülkemiz ve dünya ekonomisinin güncel gelişmelerini değerlendirmek üzere bugün saat 21.00'da TRT Haber'de buluşalım." ifadelerine cevap verdi.

O KONULAR ELE ALINACAK

TRT Haber'de canlı yayına katılacak olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın değerlendireceği konular açıklandı.

-Koronavirüs salgınının ekonomiye etkisi

-Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar

-Merkez Bankası'nın faiz hamleleri

-Salgına karşı alınan ve alınacak tedbirler

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