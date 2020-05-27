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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli mesaj: Milli enerji ve maden politikaları bugün yeni rekorlara imza atıyor

, "2017 yılında ortaya koyduğumuz milli enerji ve maden politikaları bugün yeni rekorlara imza atıyor. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte ortaya koyduğumuz milli ve yerli stratejilerin sonuçlarını gördükçe mutlu oluyoruz." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.05.2020 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020
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BAKAN ALBAYRAK: BUGÜN YENİ REKORLARA İMZA ATILIYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ,"Milli Enerjimiz yenilenmeye, yatırımlarımız meyvelerini vermeye devam ediyor. 24 Mayıs günü elektrik üretimimizin yüzde 90'ını yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde ederek günlük üretimde yeni bir rekora daha imza attık." dedi.

"BUGÜN YENİ REKORLARA İMZA ATILIYOR"

Bunun üzerine , "2017 yılında ortaya koyduğumuz milli enerji ve maden politikaları bugün yeni rekorlara imza atıyor. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte ortaya koyduğumuz milli ve yerli stratejilerin sonuçlarını gördükçe mutlu oluyoruz." mesajını paylaştı

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