Avrupa piyasaları AB destek paketi öncesi yükseldi
Avrupa genelinde hisse senedi piyasaları, ABD ve Çin arasındaki yükselen gerginliğe karşın, Avrupa Birliği'nde ekonomiye yeni destek paketi beklentisiyle yükselişlerle açıldı.
ABD ile Çin arasındaki Hong Kong'un ulusal güvenlik yasası üzerinde odaklanan yeni gerginliğinin giderek tırmanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in olası müdahalelerine karşı ülkesinin tepkisinin "çok güçlü" olacağı uyarısı yaptı.
Buna karşın, Avrupa Komisyonu'nun bugün açıklaması beklenen coronavirüsün olumsuz etkilerine karşı ekonomik destek paketine ilişkin beklentiler daha etkili oldu.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dün yaptığı açıklamada AB genelinde acil talepler için 9.5 milyar euro kaynağın hazır bekletildiğini duyurdu.
Gelişmelerle yeni güne, Almanya'da DAX yüzde 0.30, Birleşik Krallık'ta FTSE yüzde 0.58, ransa'da CAC40 yüzde 0.40 artışla başladı.
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