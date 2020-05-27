27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Avrupa piyasaları AB destek paketi öncesi yükseldi

Avrupa genelinde hisse senedi piyasaları, ABD ve arasındaki yükselen gerginliğe karşın, Avrupa Birliği'nde ekonomiye yeni destek paketi beklentisiyle yükselişlerle açıldı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.05.2020
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AVRUPA PİYASALARI AB DESTEK PAKETİ ÖNCESİ YÜKSELDİ

ABD ile arasındaki 'un ulusal güvenlik yasası üzerinde odaklanan yeni gerginliğinin giderek tırmanıyor. ABD Başkanı , Çin'in olası müdahalelerine karşı ülkesinin tepkisinin "çok güçlü" olacağı uyarısı yaptı.

Buna karşın, 'nun bugün açıklaması beklenen coronavirüsün olumsuz etkilerine karşı ekonomik destek paketine ilişkin beklentiler daha etkili oldu.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dün yaptığı açıklamada genelinde acil talepler için 9.5 milyar euro kaynağın hazır bekletildiğini duyurdu.

Gelişmelerle yeni güne, 'da DAX yüzde 0.30, 'ta FTSE yüzde 0.58, ransa'da CAC40 yüzde 0.40 artışla başladı.

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