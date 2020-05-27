ÇAYKUR'dan 'yaş çay' açıklaması
ÇAYKUR'un, 19 Mayıs'ta başlayan yaş çay alım sezonunun birinci sürgün döneminde şu ana kadar 65 bin ton ürün aldığı bildirildi. ÇAYKUR açıklamasında "Bugünden itibaren Tirebolu bölgesi hariç günlük kontenjan miktarı 15 kilogram olarak uygulanacak olup fabrikalarımızda normal yaş çay işleme kapasitesine dönüldüğü oranlarda kontenjan miktarları da artırılacaktır" ifadelerine yer verildi.
ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 19 Mayıs'ta açtıkları kampanya sürecinde bayram günleri dahil ÇAYKUR olarak şu ana kadar 65 bin ton yaş çay alımı yapıldığı belirtilerek, bütün fabrikalarda ideal kapasitede çay işlemelerine rağmen alım yeri stoklarının 12 bin tonun üzerinde seyrettiği kaydedildi.
Açıklamada, günlük kontenjan miktarına ilişkin, ''Bugünden itibaren Tirebolu bölgesi hariç günlük kontenjan miktarı 15 kilogram olarak uygulanacak olup fabrikalarında normal yaş çay işleme kapasitesine dönüldüğü oranlarda kontenjan miktarları da artırılacaktır.'' bilgisine yer verildi.
Açıklamada, üreticilerin henüz taze olan çaylarını acele etmeden, mevcut imkanları düşünerek toplamalarının önemine işaret edilerek, ÇAYKUR'un kota karşılığı çayın alımını taahhüt ettiği vurgulandı.
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