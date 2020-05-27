Corona virüs McLaren'i de vurdu! Bin 200 kişiyi işten çıkarıyor
İngiliz otomotiv şirketi McLaren, satış ve reklam gelirlerinin azalmasından dolayı bin 200 çalışanın işten çıkarılmasına karar verildiğini açıkladı. McLaren, halihazırda 4 bin kişiyi istihdam ediyor.
Formula 1 için de yarış araçları üreten McLaren'den yapılan açıklamada, şirketin satış ve reklam gelirlerinin azalmasından dolayı bin 200 kişinin işten çıkarılmasına karar verildiği belirtildi.
Açıklamada, Formula 1 yarışlarının koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılmadığı hatırlatıldı.
Açıklamada, Formula 1 yarışlarının koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılmadığı hatırlatıldı.
"SON DERECE ZORLU BİR DÖNEM"
Şirketin açıklamasında değerlendirmelerine yer verilen McLaren'in Başkanı Paul Walsh, "Bu şüphesiz, şirketimiz için son derece zorlu bir dönem. Fakat tekrar verimli, sürdürülebilir, net bir istikametle yeniden büyümeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Şirket, halihazırda 4 bin kişiyi istihdam ediyor.
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