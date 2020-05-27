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Corona virüs McLaren'i de vurdu! Bin 200 kişiyi işten çıkarıyor

İngiliz otomotiv şirketi , satış ve reklam gelirlerinin azalmasından dolayı bin 200 çalışanın işten çıkarılmasına karar verildiğini açıkladı. McLaren, halihazırda 4 bin kişiyi istihdam ediyor.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.05.2020
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OTOMOTİV FİRMASI BİN 200 KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARIYOR
Formula 1 için de yarış araçları üreten 'den yapılan açıklamada, şirketin satış ve reklam gelirlerinin azalmasından dolayı bin 200 kişinin işten çıkarılmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, Formula 1 yarışlarının koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılmadığı hatırlatıldı.

"SON DERECE ZORLU BİR DÖNEM"

Şirketin açıklamasında değerlendirmelerine yer verilen McLaren'in Başkanı , "Bu şüphesiz, şirketimiz için son derece zorlu bir dönem. Fakat tekrar verimli, sürdürülebilir, net bir istikametle yeniden büyümeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şirket, halihazırda 4 bin kişiyi istihdam ediyor.

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