Ekonomide sevindiren gelişme! İlk rakamlar geldi
Corona virüs salgınının ekonomiye olan kötü etkileri azalmaya başladı. Yeni gelen veriler, koronavirüse direnen ekonomide bahar havasının yakın olduğunu gösterirken, üretim çarklarını hızlandırdı.
Salgının yayılma hızı ve şiddetinin azalmasıyla sektörlerin yeniden açılması, üretim çarklarını hızlandırdı. Reel Kesim Güven Endeksi mayısta 10,1 puan artarak 76,9 seviyesinde gerçekleşti. Güven endeksi hizmet sektöründe mayısta aylık bazda yüzde 10,8, perakende ticarette yüzde 5, inşaat sektöründe ise 31,1 arttı
Hizmet sektöründe geçen aya göre gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi yüzde 82,9 artarak 77,2 oldu. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi ise yüzde 19,2 azalarak 39 ve son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi ise yüzde 22,5 azalarak 37,1 oldu.
KAPASİTENİN GERİ DÖNÜŞÜ
İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), mayısta bir önceki aya göre 1,0 puan artarak yüzde 62,6 seviyesine yükseldi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre; imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.727 iş yeri tarafından mayıs ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi. Yeni Şafak'ın haberine göre anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, mayısta bir önceki aya göre 1,0 puan artarak yüzde 62,6'ya yükseldi.
İSTİHDAM ENDEKSİ İLK ÇEYREKTE ARTTI
Bu yılın ocak-mart döneminde işgücü girdi endeksi de yükseldi. TÜİK'e göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2020 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,8 artarak yüzde 62,6'ya yükseldi. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 4,6 arttı, inşaat sektöründe yüzde 9,5 azaldı, ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 4,0 arttı.
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