24 Mayıs 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Finansman bonosunda, döviz, altın alımında vergi arttı! Karar Resmi Gazete'de

Finansman bonosunda, döviz, altın alımında vergi arttı! Karar Resmi Gazete'de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ’de yayımlanan kararlarına göre; bankaların çıkardığı ve vergisi düşük olduğu için daha çok mevduat yerine tercih edilen finansman bonoları ile ve alımında alınan vergiler yükseltildi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.05.2020 Güncelleme Tarihi: 24.05.2020
ABONE OL
ALTIN VE DÖVİZ ALACAKLAR DİKKAT! YENİ KARAR YAYIMLANDI
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlarına göre, finansman bonosundan alınan yüzde 10 düzeyindeki vergi yüzde 15'e çıkarılarak, mevduatın vergisi ile eşitlendi. ve alım satımında uygulanan Sigorta ve de () "binde 2"den "yüzde 1.0" düzeyine yükseltildi.

Covid-19 salgınının ekonomik etkilerini en aza indirme amacıyla, kaynak sağlamak üzere yapılan düzenlemeler bugünden itibaren geçerli olacak.
Yeni düzenlemeler ile, finansman bonolarında son dönemde bankaların kısa vadeli finansman bonolarını gittikçe artan bir şekilde mevduata alternatif bir finansman kaynağı olarak kullanması, vergi kaybına neden olduğu gerekçesiyle, bireysel yatırımcıların kısa vadeli mevduattan ve finansman bonolarından elde ettiği faize uygulanan stopaj oranı eşitlenmiş oldu.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA