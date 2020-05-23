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Bakan Albayrak açıkladı: İhracatın içindeki ithalat payı araştırmasında en iyi 20'deyiz

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı 'nin ihracatın içindeki ithalat payı araştırmasına göre; 'nin , , 'dan iyi durumda olduğunu duyurdu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.05.2020
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BAKAN ALBAYRAK AÇIKLADI: İHRACATIN İÇİNDEKİ İTHALAT PAYI ARAŞTIRMASINDA EN İYİ 20'DEYİZ

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İhracatımız ithalata bağımlı yaklaşımının temelsiz olduğu ortaya çıktı. 'nin ihracatın içindeki ithalat payı araştırmasına göre; yüzde 16,5 ile en iyi 20'de ve , , 'dan iyi durumda. Yerlileştirme ve üretim desteklerimizle bu oranı daha da düşüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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