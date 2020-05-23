Tezgah yaktı! Gıda ürünlerinde fiyatı farkı 5.3 kata kadar çıktı

Ramazan ayında marketlerin zam şampiyonları belli oldu. Üretici - market fiyatı farkında kuru incir, zamda ise havuç ilk sırayı aldı.

"ARACILARIN İNSAFLI OLMASINI BEKLİYORUZ"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, Ramazan'ın son günlerinde, üretici ve market fiyat farkının 5.3 kata kadar ulaştığına dikkati çekerek, "Üreticilerimiz değil, aracılar kazanıyor. Aracıların insaflı olmasını bekliyoruz" dedi.

"11 ÜRÜNDE FİYAT DEĞİŞMEDİ"

Ramazan ayı sonunda fiyatı en fazla artan ürünün markette ve üreticide havuç, en fazla düşen ürünün ise markette sivri biber ve üreticide kuru soğan olduğunu belirten Bayraktar, "Markette 21, üreticide 9 üründe fiyat artışı, markette 10, üreticide 8 üründe fiyat düşüşü oldu, markette 5, üreticide 11 üründe fiyat değişmedi" şeklinde konuştu. (Takvim)