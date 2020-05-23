Gazi Tarık Cür: Bacaksız yaşanır vatansız asla

Hakkari'de PKK'lı teröristlerin döşediği mayına basarak iki bacağını kaybeden Tekirdağlı gazi Uzman Onbaşı Tarık Cür (24) Ankara Gaziler Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen operasyonla kavuştuğu protez bacakları ile yaşama yeniden tutundu. SABAH'a konuşan gazi Tarık Cür, "Bu vatan için değil bacaklarım, canımı da versem az. Bu millet arkamızda oldukça hiç kimsenin bizi bölmeye gücü yetmez" ifadelerini kullandı.

10 AY SONRA İLK ADIM

Uzman onbaşı Tarık Cür (24), Tekirdağ'da görev yaparken, Pençe- 2 Harekatı kapsamında geçici görevle gittiği Hakkari Derecik'te, geçen yıl 20 Temmuz'daki operasyon sırasında PKK'lı teröristlerin yola döşediği mayına basarak ağır yaralandı. Sevk edildiği Ankara'da iki bacağı kesilen Tarık Cür, 2 Ağustos'ta taburcu edilerek ambulansla baba ocağı Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesine getirildi. Gazi Tarık Cür'ü binlerce vatandaş karşıladı. Cür, kendisine verilen Türk bayrağını "Her şey vatan ve bayrak için" diyerek öpüp bağrına bastı.

Ankara'daki Gaziler Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 9 aydır tedavisi süren gazi Tarık Cür, bir süre önce gerçekleştirilen operasyonla protez bacaklarına kavuştu. Protez bacakları ile 10 ay sonra ilk adımını atan gazi Cür, artık kendi başına yürüyebilmenin mutluluğunu yaşıyor. Ankara'da rehabilitasyon süreci devam eden kahraman gazi, bayramı geçirmek için memleketi Tekirdağ'da geldi.

VATANSIZ ASLA

Protez bacaklarıyla yaşama tutunmaya çalışan gazi Cür, "Bacaklarımı kaybettiğime değil, vatanımı bölmeye çalışan hainlerle mücadeleden uzak kaldığıma üzülüyorum. Keşke yeniden vatan savunmasında olabilsem. Kolsuz-bacaksız yaşanır ama vatansız yaşanmaz. Biz, kolumuzu- bacağımızı feda etsek te hainleri yaşatmayız. Bu vatan, bu bayrak, bu toprak bizim. Ben bunların uğrunda gazi olduğum için çok mutluyum. Bu gurur bana yeter. Vatana canım feda. Ne içerdekiler ne dışardakiler, hiçbir terör örgütü ve onların arkasındakiler, ülkemin gücünü ve büyüklüğünü sınamaya çalışmasın. Bu ülkeyi bölemezler. Bedelini dün bugün olduğu gibi yarın ve her zaman canlarıyla öderler" diye konuştu.

'BU HALİMLE BİLE GİDERİM'

Gazi Tarık Cür şunları söyledi: "Biz çok güçlü bir ülkeyiz. Böyle bir ülkem olmasından dolayı da gurur duyuyorum. Hayatta çok ideallerim vardı. Ama hiçbir ideal ve hedef vatan sevgimden büyük ve önemli değildi. Vatanın bu millet için 5 harf olduğunu düşünenler yanılır. Bir Tarık ölür ama binlerce Tarık bir saniye bile düşünmeden ülkesi için canını vermeye hazırdır. Ben gazi oldum ama bugün izin verseler, bu halimle yine vatanımı savunmaya giderim. Biz milletimiz için varız, milletimiz de bizim arkamızda. Bunu her gittiğim yerde gördüm. Türk Milleti ne askerini, ne gazisini, ne şehidini unutmuyor. Bu millet arkamızda oldukça hiç kimsenin bizi bölmeye gücü yetmez." (Sırrıberk Arslan/Sabah)