Halkbank 2002’den beri kredilerini 270 kat artırdı

Esnaf, sanatkâr ve KOBİ'lerin yanı sıra bireysel müşterileri için özel çözümler üreten Halkbank, 82'nci yaşını kutlarken Türkiye ekonomisine değer katmaya devam ediyor. Mart sonu itibarıyla aktif büyüklüğünü 491.2 milyar TL'ye taşıyarak sektörde üçüncü sırada yer alan banka, bu dönemde toplam kredilerini de 441.5 milyar TL'ye yükseltti. Sosyal sorumluluk bilinciyle Milli Dayanışma Kampanyası'na 56 milyon TL bağış gerçekleştiren Halkbank'ın Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında verdiği toplam destek 59 milyar TL'ye ulaştı.



Türk bankacılık sisteminin etkin şekilde yapılandırıldığı ve köklü bir dönüşüm geçirerek finansal altyapısını geliştirdiği 2002 sonrası dönemde Halkbank aktif toplamını 27 kat büyüterek sektörün 3'üncü bankası oldu. Nakdi kredilerini 270 kat büyüterek sektörün ikinci bankası olan Halkbank, mevduatını da 27 kat büyüterek ikinci banka oldu. Özellikle esnaflara verdiği desteklerle ön plana çıkan banka, 2002'de 153 milyon TL olan esnaf kredileri bakiyesini 2020 yılı ilk çeyreğinde 286 kat artış ile 43.9 milyar TL'ye yükseltti. 2002-2020 yılları arasında Halkbank tarafından 2.7 milyon esnaf ve sanatkâra 141 milyar TL esnaf kredisi kullandırıldı.

1.035 KİŞİYİ İŞE ALACAK

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, özellikle 2001 krizi sonrası Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na aktarılan bankaların devlete büyük bir yük getirdiğini hatırlatarak, "Kamu bankalarımız bugün geldiğimiz noktada reel sektöre sunulan kredilerin yüzde 50'sini karşılar duruma geldi. Halkbank'ın KOBİ bankacılığı alanındaki pazar payı yüzde 19.4'e çıktı. Bu kurumlarımızın gücü, Türkiye'nin gücüdür" dedi. Halkbank'ın 81 ilde, bin şube ve 22 bin 500 çalışanıyla hizmet ettiğini belirten Arslan, "Çeşitli unvanlarda personel alıyoruz. 1.035 kişiyi daha Halkbank Ailesi'ne katacağız" diye konuştu.



SALGIN DİJİTALLEŞMENİN ÖNEMİNİ GÖSTERDİ

Arslan, internet şubesinden başvuru yapan 668 bin kişiye bireysel temel ihtiyaç destek kredisi, 369 bin kişiye esnaf destek paketi, 31 binden fazla kişiye de işe devam desteği-küçük işletme can suyu kredisi kullandırarak toplamda 1 milyon kişiye web kanalları üzerinden ulaştıklarını belirtti. Arslan, "Salgın sürecinde kredilerin başvuru ve kullandırım aşamalarında mobil şube, internet bankacılığı, SMS, ATM ve Halkbank Dialog gibi alternatif dağıtım kanallarını devreye soktuk. Altyapı yatırımlarının ne kadar önemli olduğunu gördük" dedi. (SABAH)