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Son dakika: Otoyollar ve köprüler Ramazan Bayramı'nda ücretsiz olacak

Son dakika haberleri... Ramazan Bayramı'nda otoyollar ve köprüler ücretsiz olacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı...

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Giriş Tarihi: 23.05.2020 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020
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OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER...

Bayramda otoyollar ve köprüler ücretsiz olacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Son dakika: Ramazan Bayramı nedeniyle 81 il için alınan sokağa çıkma kısıtlaması başladı SON DAKİKA: RAMAZAN BAYRAMI NEDENİYLE 81 İL İÇİN ALINAN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI BAŞLADI

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