Son dakika: Ziraat Bankası'ndan çiftçiye 36 ay vadeli kredi
Son dakika haberlerine göre; Ziraat Bankası, çiftçilerin birikmiş tarımsal elektrik ve su borçlarını ödeyebilmeleri amacıyla sabit faizli ve 36 ay vadeli yeni kredi ürününü uygulamaya koydu.
Ziraat Bankası, çiftçilerin tarımsal faaliyetlerinde kullandıkları elektrik ve su nedeniyle biriken borçlarını uygun koşullarda ödeyebilmelerine imkan sağlayacak yeni bir kredi uygulaması başlattı. Söz konusu kredi ile halen tarımsal üretim yapan ve resmi aboneliği olan çiftçiler, birikmiş tarımsal elektrik ve sulama borçlarını kapatacak ve borçlarını Bankaya 36 ay vadeli olarak ödeyebilecek. Böylece, bir yandan üreticilerin birikmiş borçlarını daha makul bir sürede ödemelerine imkan verilecek, bir yandan da tarımsal üretim faaliyetlerinin aksamadan sürdürülmesine katkı sağlanacak.
ÇİFTÇİLER ÜRETİMİNİ DAHA GÜVENLİ YAPACAK
Ziraat Bankası'nın tarım kredisi uygulamalarında, üreticilerin elektrik ve sulama giderlerini karşılayabilmeleri için kredi kullandırılacak. Ancak, üreticilerin bu tür ödemelerini zaman zaman aksatmaları, elektrik ve sulama borçlarının birikmesine, geciken/ödenmeyen borçlar nedeniyle su kullanımının yasal olarak engellenmesi üretimde aksamalara neden olabiliyor.
Bu kredi ürünü ile tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin ve gıda arzı güvenliğinin her zamankinden daha ön plana çıktığı pandemi sürecinde, Türkiye'de tarımsal üretimin belirtilen gerekçelerle aksamaması ve üreticilerin birikmiş tarımsal elektrik ve sulama borçlarının makul bir süreye yayılarak ödenmesinin sağlanması amaçlanıyor.
ÜRETİCİLER KREDİDEN NASIL FAYDALANACAK?
Krediden yararlanabilmek için üreticilerin kendi adına elektrik ve su aboneliğinin bulunması ve tarımsal üretim faaliyetinin devam etmesi gerekiyor.
Bu şartları taşıyan üreticiler, aboneliklerinin bulunduğu kurumdan/şirketten borç kapama tutarını gösteren bir yazı ile çalıştıkları Ziraat Bankası Şubesi'ne müracaat edebilecek.
Banka, gerekli çalışmaları yaparak kredi limitini belirleyecek. Kredi üreticiye ödenmeyecek, doğrudan ilgili kurumun/şirketin hesabına aktarılarak birikmiş borçların kapanması sağlanacak.
"HEDEFİMİZ, TARIMSAL ÜRETİMİN KESİNTİSİZ DEVAM ETMESİNE KATKI SAĞLAMAK"
Kredi hakkında bilgi veren Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf, "Çiftçilerimize güçlü şekilde finansal destek vermeye devam ediyoruz. Bu kredi ile çiftçilerimiz birikmiş tarımsal elektrik ve sulama borçlarını tek seferde kapatacak, buna ilişkin kredi borçlarını uygun bir faiz oranı ile 36 aylık süre içinde ödeyebilecekler." dedi.
Kredinin faiz oranının vade boyunca sabit olacağını belirten Pişmaf, "Üreticimiz krediyi çekerken ne kadar geri ödeme yapacağını da bilecek. Kredi ödeme dönemleri, üreticilerimizin hasat ve gelir elde etme dönemine uyumlu olarak belirlenecek. Hedefimiz, üreticilerimizin elektrik ve su borçları nedeniyle 'elektriğim, suyum kesilir mi?' endişesi duymadan üretimlerine devam etmelerine katkı sağlamak. Üreticilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, bu vesile ile tüm üreticilerimizin Ramazan Bayramlarını şimdiden kutluyorum." ifadelerini kullandı.
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