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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıkladı: Süt üreticilerine güzel haber!

, ve ile iş birliği içerisinde yürütülen girişimler neticesinde 'den 'e gerçekleştirilecek süt ve ihracatının önündeki engellerin kaldırıldığını açıkladı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.05.2020 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020
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, 'den 'e gerçekleştirilecek süt ve ihracatının önündeki engellerin kalktığını bildirdi.

Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ticaret Bakanlığı ile ve iş birliğinde, Ticaret Müşavirliğinin de katkılarıyla yürütülen yoğun girişimler neticesinde, Türkiye'den Çin'e gerçekleştirilecek süt ve süt ürünleri ihracatının önündeki engellerin kalktığını duyurdu.

Çin Halk Cumhuriyeti Gümrükler Genel İdaresi tarafından yapılan açıklama ile Türkiye'den Çin'e süt ve süt ürünleri ihraç edebilecek firma listelerinin duyurulduğunu belirten Pekcan, "Bu kapsamda sektörümüzün önde gelen 54 firması Çin'e süt ürünleri ihracatı gerçekleştirebilecektir. Yaklaşık 6 milyar dolar ile dünyanın en önemli süt ürünleri ithalatçılarından birisi olan Çin pazarının Türk ihracatçılarımıza açılması memnuniyet vericidir. İhracatçılarımıza hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

ÇİN PAZARINDA YER EDİNİLEBİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLECEK
Konuya ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, G20 Liderler Zirvesi vesilesiyle 14 Kasım 2015'te Türkiye'den Çin'e ihraç edilecek süt ve süt ürünlerinin veteriner ve sağlık şartları konusunda protokol imzalanmış, 2018'de Çin Gümrükler Genel İdaresinden teknik bir ekip Türkiye'ye gelerek işletmeleri yerinde ziyaret etmişti.

Aradan geçen süre zarfında yürütülen yoğun girişimler neticesinde, Çin Halk Cumhuriyeti Gümrükler Genel İdaresi tarafından yapılan açıklama ile Türkiye'den Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatı için 54 firmaya farklı ürün gamlarında yetki verildi.

Bu kapsamda Çin pazarında yer edinilebilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek ve pazara giriş çalışmalarının diğer Uzak Doğu ülkelerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi suretiyle pazar çeşitliliğinin gerçekleştirilebilmesi sağlanacak.

Başta süt ürünleri olmak üzere tarım ürünlerinin söz konusu coğrafyadaki pazar payının artırılmasına yönelik çalışmalara ağırlık verilecek.

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