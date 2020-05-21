Türkiye'nin ilk ihracat blok treni yola çıkıyor
Türkiye'de üretilen otomotiv parçalarını ve beyaz eşyaları taşıyan ihracat blok treni Sakarya'dan hareket etti. Reysaş Uluslararası Taşımacılık AŞ Müdürü Aykut Sunci, "Asrın projesi Marmaray'ı kullanarak direkt Avrupa'ya gidecek olan tren, Marmaray sayesinde Anadolu'dan Avrupa'ya direkt ulaşacak ülkemizin ilk ihracat treni olacak." dedi.
Reysaş Uluslararası Taşımacılık AŞ Müdürü Aykut Sunci, Türkiye'de üretilen otomotiv parçalarını ve beyaz eşyaları taşıyan ihracat blok treninin, bugün saat 17.00'de Sakarya Arifiye Tren İstasyonu'ndan hareket ettiğini belirterek, "Asrın projesi Marmaray'ı kullanarak direkt Avrupa'ya gidecek olan tren, Marmaray sayesinde Anadolu'dan Avrupa'ya direkt ulaşacak ülkemizin ilk ihracat treni olacak." dedi.
"ÜLKEMİZİN İLK İHRACAT TRENİ OLACAK"
Sunci, Reysaş olarak 20 yıldır Türkiye'den Avrupa'nın birçok noktasına ihracat taşımacılığı yaptıklarını söyledi.
Bugün yola çıkacak ihracat blok treninin de önemine işaret eden Sunci, "Türkiye'de üretilen otomotiv parçalarını ve beyaz eşyaları taşıyan ihracat blok treni, bugün saat 17.00'de Sakarya Arifiye Tren İstasyonu'ndan hareket edecek. İhracat taşımacılığına yeni bir boyut kazandıracak tren, asrın projesi Marmaray'ı kullanılarak direkt Avrupa'ya gidecek. Ülkemizin ihracatı açısından yeni bir dönem başlatacak olan trenimiz Marmaray sayesinde Anadolu'dan Avrupa'ya direkt gidecek ülkemizin ilk ihracat treni olacak." diye konuştu.
Sunci, Marmaray'dan saat 23.59'da geçecek trenin 36 konteynerden oluştuğunu, yarın sabah Halkalı İstasyonu'ndan geçerek Kapıkule'den yurt dışına çıkış yapacağını bildirdi. Trenin 5 gün sonra Macaristan'ın Sopron kentindeki istasyona ulaşacağını aktaran Sunci, trende 6 müşteri firmanın ürünlerinin bulunduğunu kaydetti.
Sunci, "Trenimizdeki yüklerin, Sopron'daki istasyondan tırlarla Macaristan, Almanya, Avusturya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Polonya'ya teslimatları yapılacak." ifadelerini kullandı.
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