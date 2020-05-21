Son dakika: Bakan Pekcan'dan flaş açıklama: 579 bin 91 esnaf indirimli işletme kredi kullandı
Son dakika haberi... Bakan Pekcan: "Normalleşme süreciyle ekonomik aktivitenin hızla toparlanacağı, yeniden iş dünyası için hareketlenmenin başlayacağı günler yakındır."
Son dakika haberi... Bakan Pekcan: "Normalleşme süreciyle ekonomik aktivitenin hızla toparlanacağı, yeniden iş dünyası için hareketlenmenin başlayacağı günler yakındır."
Esnaf Destek Paketi kapsamında 579 bin 91 esnaf ve sanatkara 14,4 milyar lira tutarında faiz indirimli işletme kredisi kullandırıldı."
Detaylar gelecek...
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