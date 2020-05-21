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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Bakan Pekcan'dan flaş açıklama: 579 bin 91 esnaf indirimli işletme kredi kullandı

Son dakika: Bakan Pekcan'dan flaş açıklama: 579 bin 91 esnaf indirimli işletme kredi kullandı

Son dakika haberi... : "Normalleşme süreciyle ekonomik aktivitenin hızla toparlanacağı, yeniden iş dünyası için hareketlenmenin başlayacağı günler yakındır."

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.05.2020 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020
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BAKAN PEKCAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMA: 579 BİN 91 ESNAF İNDİRİMLİ İŞLETME KREDİ KULLANDI

Son dakika haberi... : "Normalleşme süreciyle ekonomik aktivitenin hızla toparlanacağı, yeniden iş dünyası için hareketlenmenin başlayacağı günler yakındır."

Esnaf Destek Paketi kapsamında 579 bin 91 esnaf ve sanatkara 14,4 milyar lira tutarında faiz indirimli işletme kredisi kullandırıldı."

Detaylar gelecek...

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