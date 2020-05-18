Koronavirüsle mücadelede ihtiyaç sahiplerine 11,5 milyar lira destek verildi
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Koruma Kalkanı hakkında bilgi verdi. Koronavirüsle mücadele için hayata geçirilen Sosyal Koruma Kalkanı'yla ihtiyaç sahiplerine 11,5 milyar lira destek sağlandı.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hayata geçirilen Sosyal Koruma Kalkanı'yla dönemsel ihtiyaç sahiplerine 11,5 milyar lira destek sağlandığını bildirdi.
Selçuk, Twitter hesabından, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında yapılan ödemelere dair bilgileri paylaştı.
Sosyal destek programının 1. fazıyla 2 milyon 111 bin 254 haneye 2 milyar 111 milyon 254 bin lira, 2. fazıyla 2 milyon 316 bin 10 haneye 2 milyar 316 milyon 10 bin lira, 3. fazıyla 1 milyon 13 bin 287 haneye 1 milyar 13 milyon 287 bin lira ödendiğini bildiren Selçuk, şunları kaydetti:
"Kısa çalışma ödeneğiyle 3 milyon 50 bin 854 çalışana 4 milyar 855 milyon 413 bin 106 lira, nakdi ücret desteğiyle 878 bin 614 çalışana 441 milyon 169 bin 757 lira, işsizlik ödeneğiyle 591 bin 894 kişiye 730 milyon 894 bin 637 lira ödeme yapıldı. Kovid-19'la mücadele sürecinde dönemsel ihtiyaç sahiplerine 11,5 milyar lira destek sağladık."
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