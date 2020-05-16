Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan paylaştı: Çalışmaya devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın paylaştığı videoyu alıntılayarak açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, ''Salgın döneminin ekonomik etkilerini gidermek adına hazırlanan Ekonomik İstikrar Kalkanı’nın olumlu sonuçlarını salgın sonrasında da görecek, güçlü Türkiye’nin güçlü ekonomisini büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.