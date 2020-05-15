Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! O ücretler geri ödenecek
Ticaret Bakanlığı, paket tur alanlara ilişkin Resmi Gazete’de yönetmelik değişikliği yayınladı. Buna göre, koronavirüs pandemisi nedeniyle paket tur alıp tatile gitmekten vazgeçenlere ücretleri uçuş yasakları kalktıktan 74 gün sonrasına kadar ödenmesi gerekiyor.
Koronavirüs pandemisi nedeniyle tatilini iptal edecek olanlara ilişkin Ticaret Bakanlığı Resmi Gazete'de yönetmelik değişikliği yaptı.
Pandemi nedeniyle paket tur alanlar tur şirketine başvuru yapıp ücret iadesi talep edebilecek. Ücret iadeleri uçuş yasağının kalkmasının ardından 60 gün geçtikten sonra 14 gün içerisinde ödenecek. Ödenecek tutardan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülükler düşecek.
Resmi Gazete'de yapılan açıklama şöyle:
Ticaret Bakanlığından:
PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 14/1/2015 tarihli ve 29236 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"Covid-19 salgını nedeniyle sözleşmenin feshi
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi kapsamında yapılan bedel iadelerinin, fesih bildiriminin paket tur düzenleyicisi veya aracısına ulaşmasından itibaren on dört gün içerisinde yapılması esastır. Ancak, COVİD-19 salgını nedeniyle, 5/2/2020 tarihinden itibaren ifası öngörülen ve hava yolu ile ulaştırma içeren paket tur sözleşmelerine ilişkin bedel iadelerinde, paket tur düzenleyicisi veya aracısı tarafından hava taşıma işletmelerine ödenip belgelendirilen uçuş bedeli, uçuş yasağı kalktıktan sonraki altmışıncı günü izleyen on dört gün içerisinde katılımcıya iade edilir.
(2) Katılımcının bilgilendirilmesi ve açık onayının alınması koşuluyla, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere katılımcının ödemiş olduğu bedel, uçuş yasağı kalktıktan sonraki altmışıncı günü izleyen on dört gün içerisinde iade edilir.
(3) Katılımcının birinci veya ikinci fıkrayı tercih ettiğine ilişkin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bilgilendirilmesi ve onayının alınmasında ispat yükü paket tur düzenleyicisi veya aracısına aittir."
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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