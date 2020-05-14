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Frankfurt Havalimanı’nın yolcu sayısı yüzde 45,7 azaldı

Almanya’nın en büyük havalimanı ’nın ağırladığı yolcu sayısı, yeni Koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle uygulanan seyahat kısıtlamalarının etkisiyle bu yılın ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,7 azalarak 11,3 milyona geriledi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.05.2020 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020
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KORONA ORAYI DA VURDU! SAYI % 45,7 AZALDI
'nı işleten Fraport firması resmi internet sitesinden, Frankfurt Havalimanı'nın ve işlettiği diğer havalimanlarının ocak-nisan dönemine ve nisan ayına ilişkin ziyaretçi rakamlarını açıkladı.

Buna göre, Frankfurt Havalimanı'nın ocak-nisan döneminde ağırladığı yolcu sayısı 2019'un aynı dönemine göre yüzde 45,7 azalarak 11,3 milyona geriledi. Nisan ayında yolcu sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 96,9 azalarak 188 bine düştü.

Salgın nedeniyle küresel ekonominin zayıf seyretmesinden dolayı ocak-nisan döneminde havalimanının yük trafiği ise yüzde 13,4 azalarak yaklaşık 586 bin tona geriledi.

Frankfurt Havalimanı'nın ocak-nisan döneminde toplam uçak trafiği de yüzde 36,6 düşüşle 101 bin 598'e indi.

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Bu arada Fraport'un uluslararası portföyündeki havalimanlarından Peru Lima Havalimanı, ve Rusya'nın St Petersburg Pulkovo Havalimanı'nda nisanda yolcu sayısı 2019'un nisan ayına göre yüzde 92,1 ile yüzde 99,9 arasında azaldı.

Öte yandan, şirketin Çin'deki Xi Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısı nisanda yıllık yüzde 64,1 düşerek yaklaşık 1,4 milyon oldu.

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