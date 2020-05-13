Sağlık Bakanlığı bankalardaki koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini açıkladı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası normalleşme sürecinde banka şubelerindeki bekleme alanlarında en fazla işlem bankosu kadar müşteri bulundurulacak, numaratörler sadece tıbbı maske takan tek bir kişi tarafından kullanılacak ve sabah akşam uygun şekilde temizlenecek.
Normalleşme sürecinde Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca "Banka Şubelerinde Korunma ve Kontrol Önlemleri" başlıklı rehber hazırlandı.
Kapalı alanlardaki zemin ve diğer yüzeylerin rutin temizliğinin su ve deterjanla yapılmasının yeterli olduğu, ellerle sık dokunulan yüzeyler, kapı kolları, bataryalar, düğmeler, telefon ahizesi, ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavabo temizliğinde ise onda bir oranında sulandırılmış çamaşır suyu veya klor tablet kullanılması gerektiği vurgulanan rehberde, el temizliğinin önemine işaret edildi.
Rehbere göre, bankalarda numaratörler sadece tıbbı maske takan tek bir kişi tarafından kullanılacak ve sabah ve akşam uygun şekilde temizlenecek.
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