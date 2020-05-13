Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan esnafa destek paylaşımı: Geçmişte olduğu gibi...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesapları üzerinden esnaf ve zanaatkârlarla ilgili videolu bir paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, yaptığı açıklamada, "Yüzlerce yıldır bu toprakları bereketli kılan yüksek şuurun adına "anlayış ekonomisi" diyoruz. Geçmişte olduğu gibi, bugün de esnaf ve zanaatkârlarımızla dayanışma içerisinde olmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerine yer verdi.