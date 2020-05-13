Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan esnafa destek paylaşımı: Geçmişte olduğu gibi...
Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabı üzerinden esnaf ve zanaatkârlarla ilgili videolu bir paylaşımda bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesapları üzerinden esnaf ve zanaatkârlarla ilgili videolu bir paylaşımda bulundu.
HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN ESNAFA DESTEK PAYLAŞIMI: GEÇMİŞTE OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE...
Bakan Albayrak, yaptığı açıklamada, "Yüzlerce yıldır bu toprakları bereketli kılan yüksek şuurun adına "anlayış ekonomisi" diyoruz. Geçmişte olduğu gibi, bugün de esnaf ve zanaatkârlarımızla dayanışma içerisinde olmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerine yer verdi.
Yüzlerce yıldır bu toprakları bereketli kılan yüksek şuurun adına "anlayış ekonomisi" diyoruz. Geçmişte olduğu gibi, bugün de esnaf ve zanaatkârlarımızla dayanışma içerisinde olmaktan mutluluk duyuyoruz. pic.twitter.com/KAt33tUEri— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 13, 2020
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