13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan esnafa destek paylaşımı: Geçmişte olduğu gibi...

Son dakika haberleri... , Twitter hesabı üzerinden esnaf ve zanaatkârlarla ilgili videolu bir paylaşımda bulundu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.05.2020
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HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN ESNAFA DESTEK PAYLAŞIMI

sosyal medya hesapları üzerinden esnaf ve zanaatkârlarla ilgili videolu bir paylaşımda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan esnafa destek paylaşımı: Geçmişte olduğu gibi bugün de... HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN ESNAFA DESTEK PAYLAŞIMI: GEÇMİŞTE OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE...

Bakan Albayrak, yaptığı açıklamada, "Yüzlerce yıldır bu toprakları bereketli kılan yüksek şuurun adına "anlayış ekonomisi" diyoruz. Geçmişte olduğu gibi, bugün de esnaf ve zanaatkârlarımızla dayanışma içerisinde olmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerine yer verdi.

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