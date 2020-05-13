Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzinde 19 kuruş indirim geldi
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, benzinde indirim gerçekleştiğini duyurdu. EPGİS tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada "Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 19 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir." denildi.
Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 19 kuruş indirime gidilecek. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,80 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 5,61 lira olacak.
Uluslar arası piyasalarda benzinin tonu 258 dolardan 242 dolara geriledi. Benzinin litresi İstanbul'da 5,66 liradan 5,47 liraya, İzmir'de 5,83 liradan 5,64 liraya inecek.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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