11 Mayıs 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Bayram harçlığı iddiaları doğru mu? Faruk Erdem son noktayı koydu!

Bayram harçlığı iddiaları doğru mu? Faruk Erdem son noktayı koydu!

Corona virüsle mücadele sürecinde ekonomik problemlerin yaşanmaması adına; Pandemi 1000 TL sosyal destek, Vakıfbank, ve Ziraat Bankası'ndan kullandırılan 6 ay geri ödemesiz kredi fırsatları gibi durumların yanı sıra esnaflar için de büyük yatırımlar yapıldı. Bugün sosyal medyada sık sık konuşulan bayram harçlığı konusu hakkında Müdürü son noktayı koydu. Peki 'Bayram harçlığı ne kadar olacak, bayram harçlığı kimlere verilecek?' İşte haberin detayları...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.05.2020 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020
ABONE OL
BAYRAM HARÇLIĞI İDDİALARI DOĞRU MU?

Bazı medya organlarında, sosyal medya hesaplarında vatandaşlara 500 TL bayram harçlığı verileceğine dair iddialar yer alsa da bu konunun resmi bir dayanağı yok. Emeklilere verilen bayram ikramiyeleri haricinda 500 TL bayram harçlığı gibi bir uygulama bulunmuyor. İddialardan sonra vatandaşların 'Bayram harçlığı ne kadar olacak?' sorusunun cevabını araştırsa da hem İçişleri Bakanlığının hem de Valiliklerin böyle bir planı yok. Müdürü de bu konu hakkında son dakika açıklamalarında bulundu!

Daha önce de İçişleri Bakanlığının ve il valiliklerinin her vatandaşa 1000 TL dağıttığına yönelik iddialar çıkmış, hem valilikler hem de bu iddiaları yalanlamıştı. 1000 TL sosyal yardım parasından yararlanmak için e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz, aynı şekilde kamu bankalarının 6 ay geri ödemesiz kredilerinden de yararlanabilirsiniz.

İŞTE FARUK ERDEM'İN BAYRAM HARÇLIĞI YORUMU!

"Hane halklarına maddi destek, Aile, Çalışma ve Bakanlığının koordinasyonunda yürütülmektedir. Bugüne kadar 3 fazda 1000'er liralık yardımlar vatandaşlara ödenmiştir.

İlk fazda 2.1 milyon aileye, 2. fazda 2.3 milyon aileye, toplamda 4.4 milyon aileye 1000'er liralık ödenmiştir. 3. fazla ilgili başvurular devam ederken, ilk etapta yaklaşık 500 bin aileye 1000'er liralık yardım yapılmıştır. Bunun dışında kamu bankaları aracılığıyla 6 ay ödemesiz bireysel destek ve esnaf kredileri ödenmektedir.

Toplamda 5 milyon 52 bin vatandaşa 29.2 milyar lira bireysel destek kredisi ödenmiştir. Bayramla ilgili olarak da emeklilere hem erken ikramiye ödemesi hem de erken maaş ödemesi yapılmaktadır.

Bunun dışında bayram harçlığı ödemeleri yönündeki söylemler asılsızdır. Resmi makamlar açıklama yapmadan bu tür söylentilere aldırış etmemek gerekir."

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA