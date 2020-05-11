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Bakan Pakdemirli'den kırsal kalkınma için 1,2 milyar liralık yeni hibe çağrısı

Son dakika haberi... Tarım ve , "Toplam hibe desteği bütçesi 158 milyon avro, yani 1,2 milyar lira olan 9. için ilana çıktık" ifadelerini kullandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.05.2020 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020
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BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN KIRSAL KALKINMA İÇİN 1,2 MİLYAR LİRALIK YENİ HİBE ÇAĞRISI

Tarım ve , Avrupa Birliği () Kırsal Kalkınma Programı 2 () kapsamında toplam hibe desteği bütçesi 158 milyon avro olan 9. için ilana çıktıklarını bildirdi.

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, kırsalda daha çok yatırım, üreticiye daha çok gelir, istihdama daha çok katkı amacıyla IPARD kırsal kalkınma desteklerini yatırımcılarla buluşturmaya devam ettiklerini aktardı.

Bakan Pakdemirli'den kırsal kalkınma için 1,2 milyar liralık yeni hibe çağrısı BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN KIRSAL KALKINMA İÇİN 1,2 MİLYAR LİRALIK YENİ HİBE ÇAĞRISI

Bu kez de toplam hibe desteği bütçesi 158 milyon avro, yani 1,2 milyar lira olan IPARD-II 9. Başvuru Çağrısı için ilana çıktıklarını ifade eden Pakdemirli, IPARD destekleri ile bir yandan AB standartlarında rekabetçi yeni işletmeler kurulmasını desteklerken diğer yandan kırsalda gelir getiren faaliyetleri çeşitlendirdiklerine dikkati çekti. Pakdemirli, böylece kırsaldaki kadın ve genç girişimcileri daha çok desteklemeyi ve kaliteli üretimi teşvik etmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Pakdemirli, bu çağrı kapsamında "" ile "" ve "" alanlarında sunulacak projelerin destekleneceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Hayvancılık sektöründeki yatırımların destekleneceği Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar tedbirinin destek bütçesi 104 milyon avro, yani 790 milyon liradır. Bu kapsamda yatırım tutarı 5 bin ila 500 bin avro arasındaki projelere yüzde 50-70 oranında hibe desteği sağlanacak. Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme tedbiri için ise 54 milyon avro, yani 410 milyon liralık destek bütçesi tahsis edildi. Bu çerçevede de yatırım tutarı 5 bin ila 500 bin avro arasındaki projelere yüzde 55-65 oranında hibe desteği verilecek."

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