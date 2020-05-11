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Bakan Kurum müjdeyi verdi! 100 bin sosyal konutun temelleri "Haziran" ayında atılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “100 bin sosyal konutun temellerini Haziran ayı sonunda atmaya başlıyoruz” dedi. yaptığı açıklamada "Bu hafta , , , ve ’te kuralarımızı çekeceğiz." ifadelerini kullandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.05.2020 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020
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BAKAN MÜJDEYİ VERDİ! TARİH BELLİ OLDU

50 bin sosyal konut projesi kapsamında 35 bin 252 konutun inşa sürecinin devam ettiğini belirten , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak sosyal konut projelerimizde hız kesmiyoruz. 50 bin sosyal konut projemiz kapsamında 35 bin 252 konutun inşa süreci devam ediyor. Geri kalan konutlarımızın da ihale ve proje çalışmalarını yapıyoruz.

"TEMELLERİ HAZİRAN AYINDA ATILIYOR"

100 bin sosyal konut projemiz kapsamında bu hafta , , , ve 'te kuralarımızı çekeceğiz. Böylece 8 bin 900 konutumuzun daha sahipleri belli olacak. 100 bin sosyal konutun temellerini inşallah Haziran ayı sonunda atmaya başlıyoruz.

"SAĞLAM, GÜVENLİ VE HUZURLU…"

Hedefimiz, o özlediğimiz mahalle anlayışı ve yatay mimari esasıyla vatandaşlarımızı bol yeşil alanı ve sosyal imkanları olan, sağlam, güvenli ve huzurlu yuvalarına bir an önce kavuşturmak" ifadelerini kullandı.

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