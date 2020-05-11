Bakan Kurum müjdeyi verdi! 100 bin sosyal konutun temelleri "Haziran" ayında atılacak
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “100 bin sosyal konutun temellerini Haziran ayı sonunda atmaya başlıyoruz” dedi. Bakan Kurum yaptığı açıklamada "Bu hafta Antalya, Mersin, Isparta, Adana ve Gaziantep’te kuralarımızı çekeceğiz." ifadelerini kullandı.
50 bin sosyal konut projesi kapsamında 35 bin 252 konutun inşa sürecinin devam ettiğini belirten Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak sosyal konut projelerimizde hız kesmiyoruz. 50 bin sosyal konut projemiz kapsamında 35 bin 252 konutun inşa süreci devam ediyor. Geri kalan konutlarımızın da ihale ve proje çalışmalarını yapıyoruz.
"TEMELLERİ HAZİRAN AYINDA ATILIYOR"
100 bin sosyal konut projemiz kapsamında bu hafta Antalya, Mersin, Isparta, Adana ve Gaziantep'te kuralarımızı çekeceğiz. Böylece 8 bin 900 konutumuzun daha sahipleri belli olacak. 100 bin sosyal konutun temellerini inşallah Haziran ayı sonunda atmaya başlıyoruz.
"SAĞLAM, GÜVENLİ VE HUZURLU…"
Hedefimiz, o özlediğimiz mahalle anlayışı ve yatay mimari esasıyla vatandaşlarımızı bol yeşil alanı ve sosyal imkanları olan, sağlam, güvenli ve huzurlu yuvalarına bir an önce kavuşturmak" ifadelerini kullandı.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Bakan Pakdemirli'den kırsal kalkınma için 1,2 milyar liralık yeni hibe çağrısı
- Dolarda düşüş trendi başladı 6 lira...
- 500 TL bayram harçlığı yardımı var mı?
- Bir haftada yüzde 18 artış!
- AVM çalışma saatleri nasıl?
- Üreticide 2 lira markette 10 lira...
- Bayram harçlığı iddiaları doğru mu?
- Finans çetelerinin saldırıları boşa çıktı
- Apple için flaş iddia: iPhone üretimini...
- Emekli maaşı ödeme takvimi belli oldu!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: 500 TL bayram harçlığı yardımı var mı? Açık Kapı bayram harçlığı başvurusu alınacak mı?
- Türkiye koronavirüs haritası! İllere göre vaka sayısı tablosu açıklandı mı? 11 Mayıs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?
- Son dakika: Restoran ve oteller ne zaman açılacak? Kafeler ve kahvehaneler Mayıs'ta açılacak mı?
- Son dakika: 18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? 24 ilde 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- BİM 12 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı günü indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel liste
- Son dakika: Emeklilerin maaş ödeme takvimi belli oldu! 2020 SGK Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak?
- AVM'ler bugün açık mı? AVM çalışma saatleri nasıl? 11 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir hangi AVM açık?
- TOKİ kura çekilişi canlı yayın izle: Antalya 2020 TOKİ 2+1 3+1 kura çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı?
- EBA canlı ders lise nasıl izlenir? EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? 11 Mayıs EBA canlı ders saat kaçta?
- Berberler saat kaçta açılıyor, kapanıyor? 11 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir berberlerin çalışma saatleri nasıl?
- Son dakika: Survivor 2020 yarışmacısı koronavirüse yakalandı! Survivor Makbule Karabudak kimdir, kaç yaşında?
- Pandemi parası ne zaman yatar? e Devlet 1000 TL sosyal yardım başvurusu ne zaman açıklanacak?