Sahiba Gökçen'de uçuşlar ne zaman başlayacak?
Corona virüsün Türkiye’ye sıçraması sonrası uçuşlara bir süreliğine kapatılan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, yeniden faaliyete geçmek için geri sayıma geçti. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Terminal İşletmecisi İSG’nin Üst Yöneticisi Ersel Göral, “Havalimanımızda iç hat uçuşlarının otoritenin de onay vermesi halinde 28 Mayıs’ta başlamasını planlıyoruz” dedi.
İSG'nin CEO'su Ersel Göral, "İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı olarak tüm yolculu uçuş operasyonlarımıza ara verdiğimiz süreçte İSG olarak yoğun bir hazırlık dönemi geçirdik. Bir yandan tesislerimizin bakımlarını gerçekleştirirken diğer taraftan da tekrar faaliyete başlamak için hazırlıklarımızı hızla yaptık. Sosyal mesafe ve hijyen odaklı olarak yeni bir sisteme geçtik. Havacılıkta bundan sonra yeni bir dönemin başlayacağını söyleyebiliriz" dedi.
YOLCU YAKINLARINA YASAK
İSG olarak yakında yürürlüğe girecek olan Havalimanı Pandemi Sertifikası için tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirten Göral sözlerini şöyle sürdürdü: "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından getirilen yeni kurallara göre, terminal binası içine maskesiz hiçbir yolcu alınmayacak. Ayrıca yolcu yakınları terminale kesinlikle giriş yapamayacak. Uçağa ise sadece bebek bakım malzemeleri, laptop ve kadın el çantaları alınabilecek. Ayrıca 100 ml. sıvı kısıtlaması devam ederken alkol oranı yüksek olan kolonya, dezenfektan gibi sıvıların 100 ml. altında olması kaydıyla uçağa alınmasına izin verilecek."
SAYI KONTROL EDİLECEK
Terminal binası içinde alınacak tedbirler hakkında bilgiler veren Göral, "Özellikle terminal girişlerinde ve arındırılmış salon geçişlerinde oluşabilecek yoğunlukları engellemek için gerek görsel ve işitsel uyarılar, gerekse teknolojik çözümler kullanmayı hedefliyoruz. Güvenlik taraması öncesi yolcu sıralarını daha iyi kontrol ederek insanlar arasında yeterli mesafenin korunmasını sağlayacağız; bunun için sensörlü kameralar vasıtasıyla alanlardaki yolcu sayılarını sürekli olarak kontrol edeceğiz. Bu sistem, kişi sayısının belirlenen sayının üstüne çıkmasından önce sahadaki güvenlik personelimize mesaj göndererek sosyal mesafenin korunması için gerekli önlemlerin almamıza olanak sağlayacak" diye konuştu.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Bayram kredisi veren bankalar hangileri?
- 11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
- Ekonomik saldırıların hedefinde 2 isim var!
- İmzalar atıldı! Üretim başlıyor
- Bakan açıkladı! O mesafe 14 dakika kısalacak
- MHP lideri Bahçeli'den Bakan Albayrak'ı hedef alan CHP ve yardakçılarına sert cevap
- Emekliye bayram ikramiyesi zammı var mı 2020?
- Milyonlarca emekliye bayram müjdesi!
- Hazine 4 ihale düzenleyecek
- Dev şirketten flaş karar!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1971'deki Muhammed Ali Joe Frazier maçında fotoğraf çeken kimdir? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (9 Mayıs)
- İtikaf nasıl yapılır? Evde itikaf olur mu? Ramazan ayının son 10 günü yapılan itikaf ne demek, nedir?
- Son dakika: Bankalardan peş peşe açıklamalar! Bayram kredisi veren bankalar hangileri? İşte güncel liste...
- Son dakika: Bayramdan sonra spor salonları açılacak mı? Spor salonları ne zaman açılacak?
- Detaylar açıklandı! 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? 0-14 yaş 15-24 yaş ne zaman sokağa çıkacak?
- Nöbetçi eczaneler listesi: 9-10 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir il il nöbetçi eczaneler hangileri?
- AVM çalışma saatleri nasıl? Alışveriş Merkezileri ne zaman açılıyor? İstanbul, Ankara hangi AVM'ler açılacak?
- Seyahat izin belgesi e-Devlet başvuru ekranı! Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? Yollar ne zaman açılacak?
- Sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, hangi illerde yok? Sokağa çıkma yasağı olan 24 il hangileri? (Video)
- Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman? Yaşlılar sokağa ne zaman çıkacak? Refakatçi olacak mı?
- Halk Bankası destek kredisi başvuru ekranı! Halkbank 6 ay ödemesiz 10.000 TL temel ihtiyaç kredisi ne zaman sonuçlanır?
- Perihan Abla dizisi kaç yılında, nerede çekildi? Perihan Abla sokağı, evi neresi? Oyuncu kadrosunda kimler var?