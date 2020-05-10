İstanbul Havalimanı Metrosunda ışık göründü! Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Gayrettepe-Kağıthane- İstanbul Havalimanı Metro Projesi Tüneli İlk Işık Töreni”ne birazdan video konferansla katıldı. Başkan Erdoğan, konuşmasında "Bu metro hattının devreye girmesiyle İstanbul Havalimanının ulaşım sorunu tamamen çözülmüş olacaktır." dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan, "İstanbul'un gücüne ve potansiyeline inanmayan hiç kimsenin bu şehre layık olduğu hizmeti verebilme imkanı yoktur." mesajını verdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Projesi TBM Tünellerinin Tamamlanması Töreni'ne katıldı. Törene Başkan Erdoğan videokonferans yoluyla eşlik etti. Başkan Erdoğan, konuşmasında "Bu metro hattının devreye girmesiyle İstanbul Havalimanının ulaşım sorunu tamamen çözülmüş olacaktır." dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan, "İstanbul'un gücüne ve potansiyeline inanmayan hiç kimsenin bu şehre layık olduğu hizmeti verebilme imkanı yoktur." mesajını verdi.
Başkan Erdoğan'ın mesajları şöyle;
"BU METRO HATTI İLE İSTANBUL HAVALİMANI'NIN ULAŞIMI TAMAMEN ÇÖZÜLECEK"
Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. İki yıllık inşaat sürecinin sonunda tünelde ışığı görüyoruz. İstanbul Havalimanı'nın ulaşım sorunu tamamen çözülmüş olacaktır. İstanbul şehrin kuzey aksı üzerinde çok önemli ve verimli toplu taşıma alternatifine kavuşacaktır. Ray döşeme, sinyalizasyon işlemlerinin erkenden tamamlanarak hizmete girmesini temenni ediyorum. Yerli ve milli imkanların kullanılmasına önem verdik.
Bu proje Türkiye'ye çok büyük avantaj kazandıracaktır. Yeşilköy'deki 1000'er odalı sağlık tesisimizin son teftişlerini yaptık. Bayram öncesinde açılışını yapacağız. Yolumuza aynı kararlılıkla devam edeceğiz. İnşallah bu salgının üstesinden gelecek ve çok daha büyük sıçrayışla yolumuza devam edeceğiz.
Toplamda 921 kilometrelik şehiriçi raylı sistem hattı vardır ve bunları devam ettireceğiz. Rabbime bize daha önce yüzlerce binlerce örneğini yaşadığımız bu sevinci yaşattığı için hamd ediyorum. İnşallah son nefesimize kadar bu hizmet yarışını çıtayı daha yükseğe taşıyarak devam ettireceğiz.
İstanbul şehirlerden şehir değildir. Sadece gözünüzle silüetine bakmanız yetmez. 1994 yılından beri bu şehrin hizmetindeyiz. İstanbul'u hakettiği seviyeye çıkarmanın gayreti içindeyiz. Bu şehri geliştirmek için çalıştık, çalışıyoruz, çalışacağız. Nasıl bir İstanbul devraldığımızı sadece adil bir vicdan, bakan bir göz, hakkı konuşan bir dil yeterlidir.
"İSTANBUL MAZERET DEĞİL, HİZMET BEKLER"
Aşkınan çalışan yorulmaz sözünde olduğu gibi İstanbul'a hizmet etmek, imkandan önce inanç meselesidir. İstanbul mazeret değil, hizmet bekler. İstanbul'un tüm acil ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İstanbul'un her talebine çözüm üretiyoruz. Bunların ufku çok dar.
İSTANBUL HAVALİMANI METROSUNDA IŞIK GÖRÜNDÜ
"TÜRKİYE BURADA SAĞLIK ÜSSÜ OLMA GÖREVİNİ YAPACAKTIR"
Sağlık turizmini çok önemsiyoruz. Sancaktepe'nin yanında herhangi bir havalimanı var mı? İnanın bilmezler. Orada askeri bir havalimanı vardı. Aynı şekilde Yeşilköy, burada da havalimanının bir ucuna inşa ediyoruz. Sağlık turizmine yönelik her iki yere de yurtdışından gelenler uçaklarla gelecekler ve buralarda tedavilerini yapıp ondan sonra uğurlayacağız. Bu bizim için yeni bir açılımdır. Türkiye burada sağlık üssü olma görevini yapacaktır.
Cleveland'a gidiyorlardı, bundan sonra İstanbul'a gelecekler.
"SİZLERİ SIKINTIYA DÜŞÜRÜYORSAK SİZLERDEN ÖZÜR DİLİYORUM"
İnşallah bu şekilde devam edecek hamlelerimiz, İstanbul'u dünyanın merkez şehirleri arasında en öne çıkarma hedefine ulaştıracaktır. Metro hattının tünelinin hayırlı olmasını diliyorum. Ramazan-ı Şerifi'niz mübarek olsun. Koronavirüs belasından da inşallah kurtulacağız. Bazı sıkıntılar size veriyor olabiliriz, bunlara tahammül edersek koronavirüs belasından kısa zamanda kurtulacağımızı umuyorum. Aynı durumu sizler gibi yaşıyorum. Aldığımız tedbirlere uyarsak biz dünya ülkelerine göre bu işi çabuk aşacağız. Sizleri sıkıntıya düşürüyorsak sizlerden özür diliyorum.
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