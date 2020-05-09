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Son dakika: Apple'dan flaş karar! ABD'deki mağazalarını açıyor

Son dakika haberine göre Teknoloji şirketi 'ın corona virüs salgını nedeniyle kapattığı 'deki mağazalarının bir kısmı önümüzdeki haftadan itibaren açılacak.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.05.2020
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DEV ŞİRKETTEN FLAŞ KARAR!

corona virüs salgını sonrası geçici süre ile kapatma kararı aldığı mağazaları ile yeni bir gelişme yaşandı.

CNBC'de yer alan habere göre, Apple önümüzdeki haftadan itibaren ülkedeki mağazalarının bir kısmını açmaya başlayacak.

Aynı habere göre, Idaho, , Alabama, ve Alaska eyaletinde yer alan Apple Store'lar yeniden hizmet vermeye başlayacak.

Apple ilk olarak 'deki mağazalarını kapatma kararı almış, salgının hızının düşmesi ve önlemlerin gevşetilmesi üzerine bu ülkedeki mağazalarını yeniden faaliyete sokmuştu.

Şirket geçtiğimiz dönemde ve 'deki mağazalarını da tekrar hizmete almıştı.

'deki Apple mağazaları ise 18 Mart tarihinden bu yana süresiz olarak kapatılmıştı.

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