Son dakika: Oltayla yakaladı böyle poz verdi! Görenler hayrete düştü! O anlar kamerada
Son dakika haberi... Muğla'nın Ula ilçesinin 'sakin şehir' ünvanlı mahallesi Akyaka'da, itfaiye eri Erdem Yalçınkaya (39) olta ile 13 kilo 890 gramlık balık yakaladı. Yalçınkaya, güçlükle tekneye çektiği yaklaşık 1 metre boyundaki balığın görüntü ve fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Ula'da itfaiye eri olan Erdem Yalçınkaya, geçen hafta sonu kaptan arkadaşı Cemil Şahin ile olta ile balık tutmak için tekne ile Gökova Koyu'ndan denize açıldı. 'Slow jigging' denilen yöntemle hassas, sahte yem takılı oltasını teknenin kıç kısmından denize atan Yalçınkaya beklemeye başladı.
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