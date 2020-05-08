Otomobil devinden flaş ABD kararı
Otomotiv üreticisi Ford Motor Co, ABD’deki fabrikalarında Covid-19 pandemisi nedeniyle Mart ayında ara verdiği üretime kısmen de olsa 18 Mayıs’ta yeniden başlayacağını açıkladı.
The Wall Street Journal'ın haberine göre, fabrikalardaki üretim aşamalı olarak başlayacak ve yakın gelecekte tam kapasite üretime geçilmeyecek.
Şirket açıklamasında, öncelikle, yaptıkları işler nedeniyle uzaktan çalışmaları olanaklı olmayan toplam 12,000 kişi bulan çalışanlar işbaşı yapacak.
Açıklamanın ardından şirketin hisseleri yüzde 0.82 yükseldi.
Ford Motor'un yanında, General Motors Co ve Fiat Chrysler Automobiles NV şirketleri de, ABD'deki fabrikalarında kısmen de olsa üretime aynı gün yeniden başlamayı planlıyor.
The Wall Street Journal'ın, "konuya yakın kaynakara" dayandığırdığı haberine göre, üç otomotiv üreticisi firma, Covid-19 pandemisinin ilan edildiği dönemde ilan edip yürürlüğe koyduğu olağanüstü dönem kurallarını kaldırmayı öngörüyor.
Habere göre, şirketlerin üst düzey yöneticileri üretime yeniden başlama kararını, Michigan Valisi Gretchen Whitmer'ın katılımıyla Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası yetkilileriyle düzenledikleri toplantıda aldılar.
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