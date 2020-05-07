İkinci el araç alım satımında yeni dönem başladı! Kurumlar sıraya girdi

İkinci el araç alım satımı için gündeme gelen Güvenli Ödeme Sistemi uygulaması şubat ayında devreye alınırken çok sayıda aracı kurum sisteme dahil olmak için başvuruda bulundu.

Merkez Bankası tarafından son olarak Takasbank'a verilen izin sonrası 5 kuruluş aracı olarak faaliyet göstermeye başladı. 13 kuruluşla ise sisteme uyum noktasında çalışmalar devam ediyor.

Uygulama taşıt alım satımında yaşanan dolandırıcılık ve sahtecilik faaliyetlerini sona erdirerek, para transferlerinin hızlı ve kolay biçimde yapılması ve kayıt altına alınması sağlıyor.

İŞLEM ANINDA PARA SATICININ HESABINA GEÇİYOR

Yeni Şafak'ın haberine göre Konuyla ilgili konuşan ve İkinci El Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik uyarınca, noterliklerde yapılan ikinci el araç satış işlemlerinde satış bedeli ile araç mülkiyetinin eş zamanlı olarak el değiştirmesini sağlamak amacıyla Ticaret Bakanlığı ile bir protokol imzalandığını kaydeden Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, ''Bu kapsamda, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi gereği ödeme hizmeti sağlayıcısı olan 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki bankalar, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları ile Birliğimiz arasında entegrasyon yapılarak noterlikte yapılan ikinci el araç satış işleminin tamamlandığı anda araç satış bedelinin satıcının hesabına aktarılması sağlanıyor.'' dedi.

ALIM SATIMDA DOLANDIRICILIK TARİHE KARIŞIYOR

3 Şubat 2020 tarihinde uygulamaya geçen sistem sayesinde, emanet hesabına alınan paranın noterlik işleminin tamamlanmasının ardından ilgilisine güvenli bir şekilde aktarıldığını dile getiren Cin, ''Bu sistem, nakit yapılan ödemeler sırasındaki zorlukları, örneğin nakit para taşıma riskini, nakit parayı sayma zorunluluğunu, sahte para kullanılması ihtimali gibi durumları ortadan kaldırmaktadır. Diğer taraftan, araç satış işlemi gerçekleştiği anda sistem otomatik olarak parayı satıcının hesabına aktaracağından satış bedelinin ödenmemesi riskini de bertaraf edecektir. Bu sayede sistem, birçok hukuki ihtilafı engelleyeceği gibi sahtecilik ve dolandırıcılık gibi durumlara da imkan vermeyecek.'' dedi.

20'YE YAKIN KURUM BAŞVURDU

Araç alım satımda tarafların Türkiye Noterler Birliğinin web sayfasında ilan edilen aracı kuruluşlardan birine başvuru yapılarak araç satış işlemleri sırasında Güvenli Ödeme Sistemi kullanılabileceğine vurgu yapan Cin, aracı kuruluşlarla ilgili ise şöyle konuştu;

''Aracı Kuruluş'ların bu sisteme dahil olabilmesi için Türkiye Noterler Birliği ile protokol imzalayıp teknik entegrasyon sürecini tamamlaması gerekmektedir. Bugün itibarı ile hukuki ve teknik süreçleri tamamlayıp kullanıma açan Aracı Kuruluşlar şunlardır: Takasbank, Vakıfbank, Türkpara, Ziraat Bankası ve Papara.

Ayrıca 13 adet kuruluşla çalışmalar sürdürülmekte olup, bunların dışında birçok banka, e-para kuruluşları ile ödeme kuruluşlarının sisteme dahil olmak amacıyla birliğimize başvuruları bulunmaktadır.

Protokol süreçleri ve teknik entegrasyonları tamamlanan kuruluşlar bu süreçte sisteme dahil edilecek ve Birliğimizin web sayfasında Güvenli Ödeme Sistemi başlığı altında ilan edilecek.''

4 DAKİKADA İŞLEM TAMAMLANACAK

Sistemin işleyişine ilişkin de konuşan Cin, araç almak ve satmak isteyenlerin herhangi bir "Aracı Kuruluşa" başvuru yaparak satışı yapılacak aracın plaka vb. bilgileri ile kendilerine ait kimlik bilgilerini sisteme kaydederek işleme başlayabileceğini kaydederek, ''Alıcı ve satıcı noterliğe gelmeden önce, Aracı Kuruluş'un web sayfasından Güvenli Ödeme Sistemine giriş yapacak, araç ve kimlik bilgilerini kaydedecek ve alıcı, satış bedelini Aracı Kuruluş tarafından belirlenen ilgili hesaba yatıracaktır. Sonrasında alıcı ve satıcı herhangi bir noterliğe gelerek araç satış işlemini başlatacaktır. Noterlik, işleme başladığında sistem yatırılan parayı otomatik olarak görecek ve işlem sonuçlanana kadar paranın kullanımı Aracı Kuruluş tarafından engellenecektir. Eğer satış bedeli hesaba yatırılmamış ise, sistem otomatik olarak noterlikteki işlemin yapılmasına yani aracın satışına engel olacaktır. Noterlikteki araç satış işlemi iş yoğunluğuna göre ortalama 4-7 dakika arasında vakit almaktadır, bu süre içinde işlem tamamlandığında güvenli hesapta bekletilen satış bedeli otomatik olarak satıcının hesabına geçecek.'' diye konuştu.

İŞLEM SAYISI 1 MİLYONA GERİLEDİ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 1700 noktada, 7 bin personelin hizmet verdiği noterliklerde de 1 Haziran'a kadar tek-çift uygulamasına geçilirken, nisan ayı itibariyle noterlerde yapılan işlem sayısı da yüzde 50 düşüşle 2 milyon adetten 1 milyona geriledi.