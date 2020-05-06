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Türkiye limanları tarihinin en büyük konteyner gemisini ağırlıyor

'ye bu güne kadar gelen en büyük konteyner gemisi olan 19 bin 224 'luk gemi, "Sanayi ve liman kenti" ’nin Körfez ilçesindeki limana yanaştı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.05.2020 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020
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TÜRKİYE'YE GELDİ! TARİHİN EN BÜYÜĞÜ...

Korona virüs salgını kapsamında önleyici çalışmaların sürdüğü 'de bir yandan da ticari faaliyetler hızla sürüyor. Bu kapsamda Türkiye limanları tarihinin en büyük konteyner gemisini ağırlıyor. Dünya'nın en büyük konteyner gemilerinden olan 19 bin 224 'luk Tina gemisi, 'nin Körfez ilçesindeki DP World Yarımca limanına yanaştı. Maersk ve MSC konteyner taşımacılığı hatlarının bir araya gelerek oluşturduğu, 2M konsorsiyumunun Uzak Doğu'dan gerçekleştirdiği seferlerine giriş yapan 398.4 metrelik 19 bin 224 TEU'luk dev gemi, Yarımca'da bulunan limana demirledi.



Pazartesi akşamı Yarımca'daki limana yanaşan dev gemi, yükleme/boşaltma işlemlerini bitirdikten sonra limandan ayrılacak. Türkiye'ye gelen en büyük konteyner gemisi olan MSC Tina, 'taki meşhur Building'den 17 metre daha uzunluğunda ve 4.5 futbol sahası büyüklüğünde Tam kapasitede konteynerlerin üst üste yüklenmesiyle 49 bin 800 metreye ulaşan gemi yüksekliği, dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa'dan 60 kat daha büyük hale geliyor.

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