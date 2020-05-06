Türkiye limanları tarihinin en büyük konteyner gemisini ağırlıyor
Türkiye'ye bu güne kadar gelen en büyük konteyner gemisi olan 19 bin 224 TEU'luk gemi, "Sanayi ve liman kenti" Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki limana yanaştı.
Korona virüs salgını kapsamında önleyici çalışmaların sürdüğü Türkiye'de bir yandan da ticari faaliyetler hızla sürüyor. Bu kapsamda Türkiye limanları tarihinin en büyük konteyner gemisini ağırlıyor. Dünya'nın en büyük konteyner gemilerinden olan 19 bin 224 TEU'luk MSC Tina gemisi, Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki DP World Yarımca limanına yanaştı. Maersk ve MSC konteyner taşımacılığı hatlarının bir araya gelerek oluşturduğu, 2M konsorsiyumunun Uzak Doğu'dan gerçekleştirdiği seferlerine giriş yapan 398.4 metrelik 19 bin 224 TEU'luk dev gemi, Yarımca'da bulunan limana demirledi.
Pazartesi akşamı Yarımca'daki limana yanaşan dev gemi, yükleme/boşaltma işlemlerini bitirdikten sonra limandan ayrılacak. Türkiye'ye gelen en büyük konteyner gemisi olan MSC Tina, New York'taki meşhur Empire State Building'den 17 metre daha uzunluğunda ve 4.5 futbol sahası büyüklüğünde Tam kapasitede konteynerlerin üst üste yüklenmesiyle 49 bin 800 metreye ulaşan gemi yüksekliği, dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa'dan 60 kat daha büyük hale geliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Bakan Albayrak: Türkiye ilkesinden vazgeçmemiştir
- Londra merkezli finansal kuruluşlar bir kez daha Türk lirasına saldırdı
- O ilimizde iki mahalle karantinaya alındı
- "TL'nin değer kaybetmesi için yaptılar..."
- İşsizlik maaşı ne zaman yatacak?
- EPDK Başkanı'ndan doğal gaz faturası açıklaması
- Bakan Albayrak: IMF ile SWAP masada değil
- 1 karat tek taş kaç para?
- 1170 TL ne zaman yatacak?
- S&P, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1 karat tek taş kaç para? 0,30 karat tek taş pırlanta yüzük fiyatı ne kadar, kaç TL?
- BİM'de 12 Mayıs kataloğu dolu dolu! Bakım ürünleri damga vuracak! BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- PUBG 12. sezon ne zaman bitecek? 2020 PUBG Mobile 13. yeni sezon başlangıç tarihi belli oldu mu?
- Survivor sembol oyunu kim kazandı? 6 Mayıs Survivor 1 karat tek taş yüzük ödülü hangi takım kazandı?
- Son dakika: 24 ilde sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu var mı? Sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?
- Son dakika: Şans Topu sonuçları açıklandı! 6 Mayıs MPİ Şans Topu çekiiş sonuçları sorgulama
- Dündar'ın oğlu Bahadır kimdir? Kuruluş Osman Bahadır gerçekte var mı? Çağkan Çulha kimdir, oynadığı diziler neler?
- Tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor! Koronavirüs toplu tarama nasıl olacak? Antikor ve PCR testi yapılacak mı?
- Remdesivir ve TR-C 19 ilacı nedir? Koronavirüs tedavisinde Remdesivir ve TR-C 19 etkili mi?
- Son dakika: Berberler saat kaçta açılacak, kapanacak? Kuaför, berber ve güzellik merkezleri nasıl çalışacak?
- Son dakika: Restoran, kafeler ve lokantalar ne zaman açılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!
- Türkiye haritası son durum! Corona virüsü ölüm ve vaka sayısı kaç oldu? 6 Mayıs Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu