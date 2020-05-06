6 Mayıs evde bakım maaşı yattı mı? 2020 Mayıs ayı evde bakım parası yatan iller hangileri?

6 Mayıs evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşından faydanan vatandaşlar bu soruya yanıt aramaya başladılar. Aile, Çalışma ve ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli ve yaşlıların sıcak yuvalarından ayrılmadan en iyi şekilde bakımının sağlanması amacıyla ailelere bakım aylığı veriliyor. Bakım maaşı, e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Peki, 6 Mayıs evde bakım parası yattı mı? 2020 Mayıs ayı evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayımlandı mı? İşte o konu hakkında merak edilen her şey...

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım aylığı, her ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırılmaya başlıyor. 2020 Mayıs ayının evde bakım maaşları henüz yatmadı. Hangi illere yattığını gösteren güncel liste belli olduğunda ahaber.com.tr üzerinden öğrenebilirsiniz.