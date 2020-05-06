İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan'dan heyecanlandıran sözler: Türkiye'ye para akacak

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan düzenlediği sohbet toplantısında koronavirüsle mücadeledeki başarı nedeniyle Batı'da Türkiye'ye karşı sağlık alanında büyük bir hayranlık olduğunu belirterek, bu intibanın Türkiye için büyük bir fırsat olduğunu söyledi. "Yaşadığımız bu büyük sınav, Türkiye'nin bu süreçte güçlü bir sağlık alt yapısı olduğunu bize gösterdi. Çok şükür birçok ülkeden başarılı bir gidişat içindeyiz" diyen Bahçıvan bunun fırsata çevrilebileceğini belirtti.

KAYMAĞINI YEMELİYİZ

Bahçıvan, "Bunun bir şekilde kaymağını diğer alanlarda da yemeliyiz. Elde etmiş olduğumuz PR'ın CDS'sine baktığımızda, şu anda 50- 60 falandır. Böyle fırsatlar kolay oluşmuyor. Türkiye bu süreci doğru bir şekilde geçerse, bu işten ciddi anlamda fırsat çıkacağını göreceğiz" dedi. Şimdilerde yurtdışındaki tedarikçilerde Çin antipatisi oluştuğunu vurgulayan Bahçıvan, "ABD, Avrupa'da Çin'e karşı nefreti görüyorsunuz. Türkiye farklı avantajlarıyla Batı'nın Çin'e alternatif tedarik merkezi olması açısından en önemli alternatiflerden biri. Şu an bize alternatif gözükmüyor. Türkiye'nin bu açıdan önemli bir şansı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

PARA AKABİLİR

Akşam'ın haberine göre, Bahçıvan, tüm dünyanın Çin'e alternatif arayışı içinde olduğunu gözlemlediğini de belirtti. Bahçıvan ayrıca dünyada paranın bol olduğu döneme girileceğini belirterek "Bu rehabilitasyon sürecini doğru yönetirsek bu paranın akmaması için sebep yok" dedi.

DOLARA ALTERNATİF ÇIKSA DA KURTULSAK!

Virüs sonrası dolara bağımlılığın nereye evrileceğinin belli olacağını belirten Bahçıvan "Teknolojik para dönemine gidiyor gibiyiz" dedi. Bahçıvan "Dolar, Türk insanının, bırakın sanayiciyi, köylüsünün de şehirlisinin de en çok takip ettiği konu. Dolar stresi iyi bir stres değil. Dolara alternatif çıksa da kurtulsak!" diye konuştu.

İSTANBUL'DAN HATIRI SAYILIR BİR GÖÇ OLACAK

Koronavirüsle birlikte tarımın öneminin ve değerinin çok daha fazla hissedilmeye başlandığı bir döneme girildiğini belirten Erdal Bahçıvan, "İstanbul'dan hatırı sayılır bir göç olacağını düşünüyorum. İstanbul'dan yerel hayata bir dönüş olacağını tahmin ediyorum" şeklinde konuştu. Bahçıvan bir soru üzerine de "Tarımda da güzel haberler var. Bu sene bolluk senesi olacak gibi görünüyor" dedi.

SANAYİCİLER ÜRETİMİ ÖZLEDİ

Üretimini durduran sanayiciler arasında işbaşı yapanlar olduğunu söyleyen Bahçıvan "Yaptığımız tüm temaslarda sanayicimizin üretimi özlediğini görüyoruz. Haziranda bir nebze daha çarklar dönmeye başlayacak" şeklinde konuştu. İSO üyelerinin kısa çalışma ödeneğine ciddi başvuruları olduğunu kaydeden Bahçıvan, "İstihdamın korunması meselesi de oldukça önemli bir mesele. İşten çıkarma furyası sanayi adına şu anda yok. Bu insanlar kolay yetişmiyor. Sanayimizin hangi sektörüne bakarsak bakalım bulduklarını kolay kaybetmemek adına tüm fedakarlık yapılıyor" dedi. Erdal Bahçıvan üye firmaların yüzde 60'ının 'Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvuruda bulunduğunu da belirtti.