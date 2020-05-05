05 Mayıs 2020, Salı
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Son dakika: Sabiha Gökçen Havalimanı'na uçaklar inmeye başladı

Son dakika haberi; Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle uçuşların durdurulduğu 'nda bakım ve onarım faaliyetleri başlamıştı. Bakım ve onarım işlemlerinin tamamlanmasıyla havalimanı kargo uçuşlarına açıldı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.05.2020 Güncelleme Tarihi: 05.05.2020
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'SABİHA GÖKÇEN'DE KARGO UÇAKLARI BAŞLADI

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den alınan bilgiye göre, 'ndan gerçekleşen uçuşların Covid-19 tedbirleri kapsamında 28 Mart 2020 itibarıyla geçici olarak durdurulmasının ardından pistte devam eden bakım onarım işlemleri hızlandırıldı.

Salgın öncesinde sadece gece saatlerinde yapılan çalışmaların hızlandırılmasıyla pist bakım işlemleri tamamlandı.

Uluslarası standartlarda ve en son teknoloji kullanılarak tamamlanan bakım onarım işlemlerinin ardından havalimanı kargo uçaklarına açıldı.

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