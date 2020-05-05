Son dakika: Sabiha Gökçen Havalimanı'na uçaklar inmeye başladı
Son dakika haberi; Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle uçuşların durdurulduğu Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bakım ve onarım faaliyetleri başlamıştı. Bakım ve onarım işlemlerinin tamamlanmasıyla havalimanı kargo uçuşlarına açıldı.
Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den alınan bilgiye göre, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan gerçekleşen uçuşların Covid-19 tedbirleri kapsamında 28 Mart 2020 itibarıyla geçici olarak durdurulmasının ardından pistte devam eden bakım onarım işlemleri hızlandırıldı.
Salgın öncesinde sadece gece saatlerinde yapılan çalışmaların hızlandırılmasıyla pist bakım işlemleri tamamlandı.
Uluslarası standartlarda ve en son teknoloji kullanılarak tamamlanan bakım onarım işlemlerinin ardından havalimanı kargo uçaklarına açıldı.
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