05 Mayıs 2020, Salı
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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: 11 Mayıs'ta açılacak olan AVM'lerde hangi önlemler alınacak? AVM'lerde açılış – kapanış saatleri değişecek mi?

Son dakika: 11 Mayıs'ta açılacak olan AVM'lerde hangi önlemler alınacak? AVM'lerde açılış – kapanış saatleri değişecek mi?

haberi... Başkan , koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan 'lerin 'ta açılacağını duyurdu. Peki 'lerde hangi önlemler alınacak? AVM ve yatırımcıları derneği başkanı Prof. Dr. , detayları A Haber canlı yayınında anlattı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.05.2020
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SON DAKİKA: 11 MAYIS'TA AÇILACAK OLAN AVM'LERDE HANGİ ÖNLEMLER ALINACAK? AVM'LERDE AÇILIŞ – KAPANIŞ SAATLERİ DEĞİŞECEK Mİ?

Başkan , koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan 'lerin 'ta açılacağını duyurdu. Peki 'lerde hangi önlemler alınacak? AVM ve yatırımcıları derneği başkanı Prof. Dr. , detayları A Haber canlı yayınında anlattı.

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