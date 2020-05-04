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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı! Enflasyon düşüyor

Son dakika: Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı! Enflasyon düşüyor

Son dakika haberine göre; Tüketici fiyatları () Nisan ayında aylık bazda yüzde 0.85 arttı ve yıllık yüzde 10.94'e geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun () verilerine göre, tüketici fiyatlarındaki dört aylık artış yüzde 3.16 ve on iki aylık ortalamalara göre artış da yüzde 12.66 düzeyini buldu. Enflasyon ile ilgili ortaya çıkan tabloyu Takvim Gazetesi ekonomi yazarı Faruk Erdem, A Haber canlı yayında yorumladı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.05.2020 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020
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NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
SON DAKİKA HABERİ: Türkiye İstatistik Kurumu'nun () verilerine göre, nisanda yüzde 0,85 artarken, yıllık bazda yüzde 10,94 oldu.

İŞTE TÜİK'İN AÇIKLADIĞI VERİLER

'de (2003=100) 2020 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %0,85, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,16, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,94 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,66 artış gerçekleşti.
Son dakika: 2020 Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı! Enflasyon düşüyor | Faruk Erdem A Haber'de yorumladı | Video SON DAKİKA: 2020 NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI! ENFLASYON DÜŞÜYOR | FARUK ERDEM A HABER'DE YORUMLADI | VİDEO





TÜFE yıllık değişim oranları (%), Nisan 2020


YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ %1,55 İLE HABERLEŞME GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %4,90 ile giyim ve ayakkabı, %4,91 ile eğlence ve kültür ve %5,54 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %31,32 ile alkollü içecekler ve tütün, %20,34 ile çeşitli mal ve hizmetler ve %14,52 ile konut oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Nisan 2020


Aylık en yüksek azalış %1,83 ile ulaştırma grubunda oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Nisan ayında azalış gösteren diğer gruplar ise %1,23 ile haberleşme, %0,67 ile eğlence ve kültür ve %0,32 ile konut oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Nisan ayında artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla, %4,66 ile çeşitli mal ve hizmetler, %4,08 ile giyim ve ayakkabı ve %2,53 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Nisan 2020


Nisan 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 87 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 61 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 270 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.



Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %11,27, aylık %1,11 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2020 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,11, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,24, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,27 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,18 artış gerçekleşti.

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