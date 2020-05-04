Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar? 2020 Mayıs ayı TEFE TÜFE kira artış oranı nasıl hesaplanır?

Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon verileri merakla bekleniyordu. Ev sahipleri ve kiracıların yakından takip ettiği "kira artış oranı" enflasyon verileri ile birlikte belli oldu. Nisan ayında uygulanan yüzde 13,33 zam oranının ardından Mayıs ayında kira artış oranının ne kadar olduğu merak ediliyor. 2020 Mayıs kira artış oranı ile ilgili detayları ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. Peki, Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2020 Mayıs ayı TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? İşte 2020 Mayıs kira artış oranı ve hesaplama işlemleri...

MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %0,85, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,16, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,94 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,66 artış gerçekleşti.