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Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar? 2020 Mayıs ayı TEFE TÜFE kira artış oranı nasıl hesaplanır?

2020 Mayıs ayı kira arış oranı, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. TÜİK tarafından nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından en çok merak edilenlerden biri de kira artış oranı oldu. Bu ay kira sözleşmesi biten kiracıların yakından takip ettiği ile ilgili detayları haberimizde derledik. Peki, Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar? 2020 Mayıs ayı TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.05.2020 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020
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MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU

ne kadar? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon verileri merakla bekleniyordu. Ev sahipleri ve kiracıların yakından takip ettiği "kira artış oranı" enflasyon verileri ile birlikte belli oldu. Nisan ayında uygulanan yüzde 13,33 zam oranının ardından Mayıs ayında kira artış oranının ne kadar olduğu merak ediliyor. 2020 Mayıs kira artış oranı ile ilgili detayları ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. Peki, Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2020 Mayıs ayı TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? İşte 2020 Mayıs kira artış oranı ve hesaplama işlemleri...

MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %0,85, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,16, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,94 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,66 artış gerçekleşti.

Son dakika: Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı! Enflasyon düşüyor SON DAKİKA: NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI! ENFLASYON DÜŞÜYOR

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