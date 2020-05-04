04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Son dakika: Sağlık Bakanlığından "yurt dışı uçuş" için yeni kararlar

Sağlık Bakanlığından uçuşlarına yönelik tedbirlere koronavirüs (Kovid-19) güncellemesi geldi. Buna göre; koronavirüs enfeksiyon kontrol önlemleri kapsamında, konaklamasız uçuşlarda apron süresi kısa ise mürettebattan mümkün olan en az sayıda kişi uçak dışına çıkacak.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.05.2020 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020
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SAĞLIK BAKANLIĞINDAN YURT DIŞI UÇUŞ İÇİN YENİ KARARLAR

Uçak dışına çıkan personel, koruyucu tulum, maske ve yüz/göz koruyucu kullanacak, dönüşte uçağa giriş öncesinde bir poşet içerisinde kullanılan kişisel koruyucu ekipmanları atılacak.

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