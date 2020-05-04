Son dakika: Sağlık Bakanlığından "yurt dışı uçuş" için yeni kararlar
Sağlık Bakanlığından yurt dışı kargo uçuşlarına yönelik tedbirlere koronavirüs (Kovid-19) güncellemesi geldi. Buna göre; koronavirüs enfeksiyon kontrol önlemleri kapsamında, konaklamasız uçuşlarda apron süresi kısa ise mürettebattan mümkün olan en az sayıda kişi uçak dışına çıkacak.
Uçak dışına çıkan personel, koruyucu tulum, maske ve yüz/göz koruyucu kullanacak, dönüşte uçağa giriş öncesinde bir poşet içerisinde kullanılan kişisel koruyucu ekipmanları atılacak.
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