Halkbank destek kredi başvurusu nasıl yapılır? 6 ay ödemesiz 10.000 TL kredi başvuru sonuçları sorgulama ekranı
Halkbank 6 ay ödemesiz destek kredisi sonuçları nasıl öğrenilir? 36 ay vadeli destek kredisinden faydalanmak isteyen vatandaşlar kredi başvurularının nasıl yapılacağını ve sonuçların nasıl öğrenileceğini araştırıyor. Halkbank'ın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan duyuruda tüm detaylar belli oldu. Peki, Halkbank destek kredi başvurusu nasıl yapılır? 6 ay ödemesiz 10.000 TL kredi başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...
Halkbank destek kredisi başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? 10.000 TL destek kredisi başvuru nasıl yapılır? 3 kamu bankası tarafından vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması için verilen temel ihtiyaç kredisine başvurular devam ediyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında sağlanan destek kredisinin detaylarını haberimizde derledik. Peki, Halkbank destek kredi başvurusu nasıl yapılır? 6 ay ödemesiz 10.000 TL kredi başvuru sonuçları nasıl sorgulanır? İşte konu ile ilgili detaylar...
HALKBANK 10.000 TL KREDİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
"Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri kapsamında; hane halkı aylık geliri 5.000 TL'nin altında olan Halkbank müşterilerinin gıda, sağlık, kira, fatura ödemeleri (elektrik, su, doğalgaz vb.) gibi temel ihtiyaçlarının finansmanının sağlanması amacıyla, aylık yüzde 0,49 faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 36 aya varan vade seçenekleriyle 10.000 TL'ye kadar Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuruları başladı.
* Halkbank İnternet Şubeşi giriş yapın; Başvuru > Bireysel Kredi Başvurusu > Kredi Türü: Tüketici Kredisi > Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.
* Halkbank Mobil Şubesine giriş yaparak; Başvuru > Kredi Başvurusu > Kredi Türü: Tüketici Kredisi > Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.
* Aralarında birer boşluk bırakarak "DESTEK, TC Kimlik No, Gelir Bilgisi, Talep Edilen Tutar" ( Örnek SMS Metni: DESTEK 12345678910 3000 10000 ) yazıp 3452'ye SMS gönderebilirsiniz.
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- Halkbank destek kredi başvurusu nasıl yapılır? 6 ay ödemesiz 10.000 TL kredi başvuru sonuçları sorgulama ekranı
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