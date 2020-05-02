02 Mayıs 2020, Cumartesi
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Bakan Albayrak uluslararası yatırımcılarla görüşecek

Hazine ve Maliye Bakanı , 6 Mayıs'ta uluslararası yatırımcılarla telekonferans aracılığıyla bir araya gelecek.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.05.2020
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BAKAN ALBAYRAK ULUSLARARASI YATIRIMCILARLA GÖRÜŞECEK

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre Albayrak, 6 Mayıs Çarşamba günü uluslararası yatırımcılarla saat 16.00'da telekonferans aracılığı ile görüşecek.

Citigroup ve Societe Generale'in düzenleyeceği konferans basına kapalı olacak.

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