Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan işletmelere destek mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter adresi üzerinden işletmelere destek mesajı verdi. Bir de konuya ilişkin video paylaştı. Bakan Albayrak paylaşımında, ''Üretmekten ve istihdamını sürdürmekten vazgeçmeyen tüm işletmelerimizin devlet olarak arkasında durmayı sürdüreceğiz. Selçuk Bey kardeşimizin de dediği gibi daha çok çalışacak, daha çok başaracağız ve güzel günlere en kısa sürede ulaşacağız.'' ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak şu ifadeleri kullandı: Üretmekten ve istihdamını sürdürmekten vazgeçmeyen tüm işletmelerimizin devlet olarak arkasında durmayı sürdüreceğiz. Selçuk Bey kardeşimizin de dediği gibi daha çok çalışacak, daha çok başaracağız ve güzel günlere en kısa sürede ulaşacağız.
Üretmekten ve istihdamını sürdürmekten vazgeçmeyen tüm işletmelerimizin devlet olarak arkasında durmayı sürdüreceğiz.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 2, 2020
Selçuk Bey kardeşimizin de dediği gibi daha çok çalışacak, daha çok başaracağız ve güzel günlere en kısa sürede ulaşacağız.#BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/pSZB6k1xaD
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