02 Mayıs 2020, Cumartesi
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan işletmelere destek mesajı

, Twitter adresi üzerinden işletmelere destek mesajı verdi. Bir de konuya ilişkin video paylaştı. Bakan Albayrak paylaşımında, ''Üretmekten ve istihdamını sürdürmekten vazgeçmeyen tüm işletmelerimizin devlet olarak arkasında durmayı sürdüreceğiz. Selçuk Bey kardeşimizin de dediği gibi daha çok çalışacak, daha çok başaracağız ve güzel günlere en kısa sürede ulaşacağız.'' ifadelerini kullandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.05.2020
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BAKAN ALBAYRAK'TAN İŞLETMELERE DESTEK MESAJI

şu ifadeleri kullandı: Üretmekten ve istihdamını sürdürmekten vazgeçmeyen tüm işletmelerimizin devlet olarak arkasında durmayı sürdüreceğiz. Selçuk Bey kardeşimizin de dediği gibi daha çok çalışacak, daha çok başaracağız ve güzel günlere en kısa sürede ulaşacağız.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan işletmelere destek mesajı HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN İŞLETMELERE DESTEK MESAJI

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