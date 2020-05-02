Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan işletmelere destek mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak şu ifadeleri kullandı: Üretmekten ve istihdamını sürdürmekten vazgeçmeyen tüm işletmelerimizin devlet olarak arkasında durmayı sürdüreceğiz. Selçuk Bey kardeşimizin de dediği gibi daha çok çalışacak, daha çok başaracağız ve güzel günlere en kısa sürede ulaşacağız.

Üretmekten ve istihdamını sürdürmekten vazgeçmeyen tüm işletmelerimizin devlet olarak arkasında durmayı sürdüreceğiz.



Selçuk Bey kardeşimizin de dediği gibi daha çok çalışacak, daha çok başaracağız ve güzel günlere en kısa sürede ulaşacağız.#BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/pSZB6k1xaD — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 2, 2020