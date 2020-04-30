Araç sahipleri dikkat! Yeni dönem başladı: Artık 6 taksit yapılacak
Sigortacılar, corona virüs salgınına yönelik aldıkları önlemleri açıkladı. Buna göre; Trafik poliçe vadeleri bir ay uzatılırken, taksit sayısı ise 6 aya çıkarıldı. İlk ödemeler ise Haziran ayında başlayacak. İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği Onursal Başkanı Turusan Bağcı milliyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada, "Bu çerçevede Korona Virüs Salgınına İlişkin hayata geçirilen tedbirler kapsamında Zorunlu Trafik Sigortası poliçesinde Hazine Müsteşarlığı Sigorta Sirketlerinin ilave prim almaksızın Sigorta Süresini 31.05.2020 tarihine kadar uzamasına, Sigortalının talebi halinde ilk taksidin Haziran ayında başlayacak şekilde en az 6 taksit yapılmasına, Riskli sigortalılar havuzu kapsamındaki poliçeleri de ilave prim almaksızın 1 ay süreyle vadelerinin uzatılmasına karar verilmiştir." dedi.
Milliyet'in haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü 29 Nisan 2020 tarihinde 2020'ye 7 sayılı bir genelge ile Trafik sigortasında trafik poliçesinin gecikmesinden dolayı sürprim uygulanmaması, primlerim taksitlendirilmesi, poliçe vadelerinin uzatılması ile ilgili bir sektör duyurusu yayınladı. Buna göre; Trafik poliçe vadeleri bir ay uzatılırken, taksit sayısı ise 6 aya çıkarıldı. İlk ödemeler ise Haziran ayında başlayacak.
Sigorta acentelerine gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı:
Bu çerçevede, koronavirüs salgınına ilişkin hayata geçirilen tedbirler kapsamında zorunlu trafik sigortası yaptırılması, yenilenmesi ve primlerin ödenebilmesi gibi durumlar göz önünde bulundurularak,
1. 23.03.2020 tarihli ve 2020/4 sayılı COVID 19 Salgınına İlişkin Alınan Tedbirler Hakkında Sektör Duyurusunun 5 inci maddesiyle getirilen uygulamaların 31.05.2020 tarihine kadar devam ettirilmesine, 2. Tavsiye kararı doğrultusunda hareket eden sigorta şirketlerinin ilave prim alınmaksızın sigorta süresinin uzatılması uygulamalarını en erken 31.05.2020 tarihine kadar devam ettirmelerine,
3. Sigorta ettirenin talebi halinde primlerin taksitler halinde tahsil edilmesi durumunda, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, en az 6 taksit yapılması ve taksitlendirmenin Mayıs ayında tahsilat yapılmayacak şekilde düzenlenmesine,
4. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin "Sigorta primlerinin tespiti esasları" başlıklı 4 üncü maddesinin altıncı fıkrasının, "Müsteşarlık, riski yüksek olan sigortalılar bakımından sigorta şirketleri arasında prim ve hasar paylaşımı için özel kurallar getirebilir.
Bu sigortalıların primi Müsteşarlıkça tespit edilir." hükmüne dayanılarak, Riskli Sigortalılar Havuzu kapsamındaki poliçelere uygulanmak üzere, poliçe bitiş tarihi 30.04.2020 ila 31.05.2020 arasında olan poliçelerin geçerlilik sürelerinin ilave prim alınmaksızın 1 ay süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.
4. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin "Sigorta primlerinin tespiti esasları" başlıklı 4 üncü maddesinin altıncı fıkrasının, "Müsteşarlık, riski yüksek olan sigortalılar bakımından sigorta şirketleri arasında prim ve hasar paylaşımı için özel kurallar getirebilir.
Bu sigortalıların primi Müsteşarlıkça tespit edilir." hükmüne dayanılarak, Riskli Sigortalılar Havuzu kapsamındaki poliçelere uygulanmak üzere, poliçe bitiş tarihi 30.04.2020 ila 31.05.2020 arasında olan poliçelerin geçerlilik sürelerinin ilave prim alınmaksızın 1 ay süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.
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