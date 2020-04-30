IMF'den dikkat çeken Türkiye açıklaması: Virüs salgınının yarattığı olumsuz etkiyi telafi edecek
IMF’e göre, içlerinde Türkiye’nin de bulunduğu 87 ülke, 2021’de 2019 seviyesini tutturamayacak. Türkiye, 2021’de, 2019 ekonomisinin yüzde 99,8’ine ulaşarak ekonomide virüs salgınının yarattığı olumsuz etkiyi büyük ölçüde telafi edecek.
Uluslararası Para Fonu (IMF) tahminlerine göre, çok sayıda ülke, koronavirüs salgınının ekonomiye verdiği olumsuz etkiyi ancak 2022'de telafi edebilecek. IMF'nin Nisan 2020 tarihli verilerine göre, dünya, 2020 yılında yaşayacağı %3'lük küçülmeyi 2021 yılında gerçekleştireceği %5,8'lik büyümeyle giderecek ve reel verilerle 2019 ekonomik hacminin %2,6 üzerine çıkacak.
Yine gelişen pazarlar ve gelişmekte olan ülkeler, ASEAN-5 ülkeleri, Ortadoğu ve Orta Asya, Sahra altı Afrika, 2020 yılını, 2021 yılında telafi edecekler. Asya'nın gelişmekte olan ülkeleri, 2020'de de %1 büyüyecek tek grup olarak, 2021'deki %8,5 büyümeyle 2019 seviyesinin %9.6 üzerine yükselecek.
DURUMU EN KÖTÜ GRUPLAR: AB VE EURO BÖLGESİ
Öte yandan gelişmiş ekonomiler, Avrupa Birliği (AB), Euro bölgesi, G-7 ülkeleri, G-7 ve Euro bölgesi dışında kalan gelişmiş ülkeler, Avrupa'nın gelişmekte olan ülkeleri, Latin Amerika ve Kayayipler, 2021'de büyüseler de 2020 küçülmesini telafi edemeyecekler. 2021'de, 2019 ekonomik büyüklüğünün altında olacaklar. Bunlar içinde 2021'de kendisini en az toparlayanları, 2019 ekonomik büyüklüğünün reel olarak %96,8'inde kalan Euro bölgesi ile % 97,3'ünde kalan AB olacak. IMF tahminleri gerçekleşirse, 2020'de en büyük küçülmeyi % 58,7 ile iç savaş yaşanan Libya, %29,6 ile Makao yaşayacak. Venezüela, Aruba, San Marino, Lübnan, Belize, Palau, Şeyşeller ve Yunanistan'da, yüzde 10'un üzerinde küçülme görülecek.
Bu yıl İtalya'nın %9,1, İspanya'nın %8, Fransa'nın %7,2, Almanya'nın %7, İngiltere'nin %6,5, Kanada'nın %6,2, İran'ın % 6, ABD'nin %5,9, Japonya'nın %5,2, Güney Kore'nin % 1,2 küçülmesi bekleniyor.
TÜRKİYE, 2020'DE KÜÇÜLMEDE 77'NCİ OLACAK
Türkiye, yüzde 5'lik daralmayla küçülme sıralamasında 77'nci olacak. Gelişen pazarlar içinde Türkiye ile aynı potadaki ülkelerden Meksika 2020'de %6,6, Arjantin %5,7, Rusya %5,5, Brezilya %5,3 ile Türkiye'den daha fazla küçülecekler. Polonya'da ise küçülme %4,6'da kalacak.
Buna karşın Hindistan'da 2020'de %1,9, Çin'de %1,2 büyüme bekleniyor. Guyana ise %52,8 ile 2020'de en fazla büyüyen ülkesi olacağı tahmin ediliyor.
2020'nin en fazla küçülen iki ülkesi olacak Libya %80,7, Makao ise %32 ile 2021'in en hızlı büyüyen ülkeleri olacaklar. Yine 2020'de en fazla küçülen ülkelerden Palau ve Aruba çift haneli büyümeye ulaşacaklar. Bu ülkeler arasına 2019'da % 8,1 küçülen Maldivler de katılacak.
TÜRKİYE, 2021'DE BÜYÜMEDE 81'NCİLİĞE YERLEŞECEK
Türkiye, 2021'de %5 büyümeyle sıralamada 81'nciliğe yerleşecek. Ekonomide, 2021'de, 2019'a seviyesinin en çok altında kalan ülkesi Libya olacak. Bu ülkeyi, Venezüela, Sudan, San Marino, Makao, Yunanistan, Belize, Zimbabve, İtalya, Hollanda, Porto Riko, Hırvatistan, Ukrayna, İspanya, Meksika takip edecek.
Yine büyük ekonomilerden ABD, 2021'de %4,7, Almanya %5,2, Kanada %4,2, İngiltere %4, Japonya %3, Fransa %4,5 büyümelerine rağmen 2020 yılını telafi edemeyecekler.
174 ÜLKEDEN 87'Sİ 2021'DE, 2019 SEVİYESİNİ TUTTURAMAYACAK
IMF'nin kapsamdaki 194 ülke içinden, 2020 ve 2021 büyüme rakamları tahminlerini verdiği 174 ülkeden Türkiye'nin de içinde bulunduğu 87 ülke, 2021'de ekonomik büyüklükte, reel olarak 2019 seviyesini tutturamayacak. Kalan 87 ülke ise 2020 yılını telafi ederek, 2021'de 2019'dan daha büyük bir ekonomi haline gelecek.
TÜRKİYE BÜYÜK ÖLÇÜDE TELAFİ EDECEK
Türkiye, 2020'de %5 küçülmesinin ardından, 2021'de %5 büyüyerek, 2021'de, 2019 ekonomisinin yüzde 99,8'ine ulaşarak ekonomide COVID-19 salgınının yarattığı olumsuz etkiyi büyük ölçüde telafi edecek.
Seçilmiş bazı ülkeler ile ülke gruplarının 2019'a göre, 2020 ve 2021 ekonomik büyüklük seviyeleri:
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Araç sahipleri dikkat! Artık 6 taksit yapılacak
- Yeni dönem başlıyor! Tek karış kalmayacak
- Almanya'da korona şoku! Son 13 yılın...
- İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek?
- Kısa çalışma ödeneği bekleyenler dikkat! Ödemeler...
- Bakan Albayrak’tan "1 Milyon Yazılımcı Projesi" açıklaması
- Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Uysal açıkladı! İşte yeni enflasyon tahmini
- Dış ticaret istatistikleri açıklandı
- İşsizlik maaşlarıyla ilgili flaş gelişme
- Avrupa formül buldu: 'Kovid-19 pasaportu'
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Kasım celbi ne zaman terhis olacak? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?
- 1-2-3 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı? Kargo firmaları sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu?
- Kısa çalışma ödeneği bekleyenler dikkat! Ödemeler o tarihte yapılacak! Kimler kısa çalışma ödeneği alabilecek?
- Son dakika: Muğla Marmaris'te korkutan deprem! 30 Nisan son depremler
- Koronavirüs haritası canlı! Türkiye'de il il vaka sayısı ne kadar? 30 Nisan corona virüsünden kaç kişi öldü?
- 65 yaş üstü hafta sonu sokağa çıkabilecek mi? 20 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
- Son dakika: Şehirler arası yolculuk yasağı ne zaman bitecek? e-Devlet şehir dışı çıkış izin belgesi nasıl alınır?
- Bakan Selçuk son dakika duyurdu! İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek? 2020 Mayıs ayı işsizlik ödeneği yattı mı?
- Kawasaki hastalığı nedir? Koronavirüsle kawasaki hastalığının ilişkisi var mı? Kawasaki hastalığı belirtileri neler?
- Dolar son dakika: 30 Nisan euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel döviz kurları alış-satış fiyatı
- pa.edu.tr: 26. Dönem POMEM sınav sonuçları sorgulama! 2020 POMEM yedek aday sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Altın fiyatları hareketli! 30 Nisan gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Canlı rakamlar