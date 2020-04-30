Yeni dönem başlıyor! Tek karış kalmayacak
Türkiye tarımsal faaliyetlerin tüm hızıyla sürmesi için, yeni bir çalışma başlatıyor. Ana hedef her karış toprağı tohum ile buluşturmak. Bu kapsamda ilk olarak, 9 milyon 700 bin metrekare alan tarıma açılarak hububat, baklagil ve yağlı tohumlu bitkiler gibi stratejik ürünlerinde rekolte artışı gerçekleştirilecek.
Bu topraklara ekilecek tohumun yüzde 75'i hibe edilecek. Öncelikli olarak buğday, arpa, kuru fasulye, mercimek, mısır, ayçiçeği ve çeltik ekilecek. Bu kapsamda ilk aşamada 80 bin ton ürün hasat edilecek. 20 milyon lira bütçeli bu proje ile 220 milyon liralık değer sağlanacak. Mevcut durumda Türkiye'nin işlenen tarım varlığı 23,1 milyon hektar civarında bulunuyor. Bu alanın 15,3 milyon hektarında tahıllar ve diğer bitkisel ürünler, 3,5 milyon hektarında da meyveler ile içecekler için ve baharat üretiliyor. Kalan bölüm ise süs bitkilerine ayrılmış durumda bulunuyor.
KENDİMİZE YETİYORUZ
Türkiye birçok üründe kendine yetiyor. TÜİK verilerine göre tahılda yurt içi talebi karşılama oranı yüzde 101. Patates yüzde 103, çavdar, yulaf ve şekerpancarı yüzde 100 oranında. Yeterlilik fındıkta yüzde 446, kayısıda yüzde 350, incirde 349, narenciyede yüzde 200, üzüm ve elmada yüzde 145, şeftalide yüzde 117 seviyelerinde.
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