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Son dakika: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası açıkladı! Yeni 10 liralar piyasaya sürülecek

Son dakika haberine göre (), E9 IV. tertip 10 lira banknotların tedavüle verileceğini duyurdu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.04.2020
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E9 IV. tertip 10 lira banknotlar tedavüle girecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından yapılan açıklamada, 1211 sayılı kanunun bankaya verdiği yetkiye dayanarak E9 Emisyon Grubu IV. tertip 10 lira banknotların 4 Mayıs 2020'den itibaren tedavüle verileceği belirtildi.

Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II. ve III. tertip 10 lira banknotlara kıyasla IV. tertip 10 lira banknotlardaki imzaların Başkanı Murat Uysal ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Emrah Şener'e ait olacak şekilde yeniden düzenlendiği aktarılan açıklamada, söz konusu banknotların üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II. ve III. tertipleriyle tamamen aynı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, I., II., III. ve IV. tertip banknotların birlikte tedavül edeceği, IV. tertip 100 lira banknotlara ilişkin duyurunun daha sonra yapılacağı bildirildi.

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